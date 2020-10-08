Televizyon programında kayınpederini öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, geçen yıl kayınpederinin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili katıldığı bir televizyon programında, kayınpederini kazayla öldürdüğünü itiraf etmesi nedeniyle gözaltına alınan Süleyman Gürbüz (48), tutuklandı.

Umurbey Mahallesi'nde oturan Süleyman Yıldırım 'ı (52) geçen yıl öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gürbüz, hakkındaki iddialara yanıt vermek için bir televizyon programına katıldı.

Programda, tartışma sırasında asıl öldürmek istediği kişinin kayınvalidesi Cemile Yıldırım olduğunu öne süren Gürbüz, "Aslında kayınpederimi öldürme niyetim yoktu. Kayınvalidemi vuracaktım. Bıçakla kayınvalideme doğru gidiyordum. Bana çapayla vurdu. Kayınpederim Süleyman Yıldırım kolumu tuttu. Bıçağı sağ elime alacağım derken yere düştüğünü gördüm. Tamamen yanlışlıkla oldu. Bıçak kasığına geldi." diye konuştu.

Programdaki ifadelerinin ardından İstanbul'daki televizyon stüdyosuna gelen polis ekipleri, Gürbüz'ü gözaltına aldı.

Gediz'e getirilen zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, 3 Ocak 2019 da Umurbey Mahallesi'nde oturan Süleyman Yıldırım ile evine gelen damadı Gürbüz arasında ailevi nedenlerden tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gürbüz, kayınpederini bıçakla bacağından yaralamıştı.

Ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan damat tutuklanmıştı.