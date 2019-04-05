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Televizyon çalan hırsız tutuklandı: Çıkınca devam edeceğiz inşallah

Kahramanmaraş'ta yaptığı hırsızlık nedeniyle tutuklanan M. Ö, "Çıkınca devam edeceğiz inşallah" diyerek kısa bir süre sonra cezaevinden çıkacağının mesajını verdi.

05 Nisan 2019 Cuma 23:18
Televizyon çalan hırsız tutuklandı: Çıkınca devam edeceğiz inşallah

Kahramanmaraş’ta fırından televizyon çaldığı iddiasıyla tutuklanan 33 yaşındaki Mehmet Ö. "Hırsızlığa devam. Zevkine çalıyorum" dedi.

Olay, dün gece Erkenez Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki fırına giren şüpheli, televizyonu çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada televizyonu, 6 suç kaydı olan Mehmet Ö.'nün çaldığını tespit etti. Şüpheli, olaydan kısa bir süre sonra belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı televizyon da ele geçirildi.

"Çıkınca devam edeceğiz inşallah"

Olaydan bir gün önce eczanede masanın üzerindeki cep telefonunu da çaldığı belirlenen Mehmet Ö., sorgusunda suçunu itiraf etti. Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Ö., gazetecilere, "Çıkınca devam edeceğiz inşallah. Hırsızlığa devam. Zevkine çalıyorum. Hadi görüşürüz Maraş" dedi. Adliyeye sevk edilen Mehmet Ö., tutuklandı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 23:28
  1. Kahramanmaraş
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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