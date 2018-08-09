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Telekomun büyüklüğü 51 milyar TL’yi geçti

TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, 2017 Yılı Telekomünikasyon Sektörü Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler Raporu’na göre telekomünikasyon sektörünün büyüklüğünün geçen yıl yaklaşık 51,14 milyar TL seviyelerinde gerçekleştiğini belirtti

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:37
Telekomun büyüklüğü 51 milyar TL’yi geçti

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Yusuf Ata Arıak,  telekomünikasyon sektörünün 2017’de elde ettiği gelirin bir önceki yıla benzer seviyede olduğunu söyledi. TELKODER’in 2017 Yılı Telekomünikasyon Sektörü Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler Raporu’na göre telekomünikasyon sektörünün büyüklüğünün geçen yıl yaklaşık 51,14 milyar TL seviyelerinde gerçekleştiğini belirten Arıak, şunları kaydetti: “Toplam gelirlere bakıldığında, 2017 yılında vergiler, harçlar, idari ücretler, Hazine payları ve cezalar nedeniyle sektörden çıkan paranın yaklaşık 24,6 milyar TL olduğu tespit edildi. Telekomünikasyon sektöründe enflasyondan arındırılmış toplam gelirlerde 2003 yılından bugüne kadar 640 milyon TL’lik artış sağlanabildi. Gerçek rekabet ortamını oluşturarak ve yeni yatırımlar yaparak sektörün büyümesini sağlayabiliriz.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 10:37
  1. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
  2. Yusuf Ata Arıak
  3. TELKODER
  4. 2017 Yılı Telekomünikasyon Sektörü Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler Raporu

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