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Ekonomi

Telekom operatörleri yöneticileri salgın sürecini masaya yatırdı

Dijital Gündem’in Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlediği online “Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri” toplantısına katılan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yöneticileri, coronavirüs sürecini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:12:00 -
Telekom operatörleri yöneticileri salgın sürecini masaya yatırdı

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türk Telekom olarak, Covid-19 salgınını ve dünya genelindeki yayılımını başından beri çok dikkatli bir şekilde takip ettiklerini belirterek, aksiyon planını virüs henüz Türkiye’ye sıçramamışken hazırladıklarını söyledi. Türk Telekom olarak, milli görev bilinciyle çalışarak pek çok uygulamayı hizmete sunduklarını aktaran Önal, vatandaşların iletişim ihtiyaçlarına duyarlılıklarını aynı motivasyonla sürdüreceklerini kaydetti. Önal, “2020 yatırım öngörümüzü 6,4 milyar TL olarak yukarı yönlü revize ettik” dedi.

“Dijital ihtiyaçlar zirveye ulaştı”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Covid-19 döneminde dünya genelinde birçok ülkede telekom servislerinde ciddi sorunlar yaşarken biz güçlü altyapımız sayesinde birçok şeyin üstesinden başarıyla gelmeyi başardık” dedi. Kurumların dijitalleşme ihtiyaçlarının pandemi döneminde zirveye ulaştığını ifade eden Murat Erkan, kendilerinin yıllardır kurumlara dijitalleşmenin önemini anlattıklarını hatırlattı. Erkan, kurumların, işlerinin merkezine dijital çözümleri koymaları gerektiğini her fırsatta söylediklerini dile getirerek, “Son dönemlerde yaşanan bu gelişmeler yeni bir durum ortaya çıkardı. Tüm kurumlar dijitalleşmeyi merkezlerine aldı. Ayrıca şirketler bugün herkesin aynı yerde ve aynı başlangıç noktasında olduğunu düşünürken yarın başka bir dalga geldiğinde işini dijitalleştirmeyenlerin geride kalacağını da yakından hissettiler” diye konuştu.

“Önceliğimiz müşteri memnuniyeti”

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan ise salgın döneminde şebeke doluluk oranlarının önemli ölçüde arttığını söyledi. Deegan, mobil trafikte yüzde 10, sabitte yüzde 60’a varan artışlar gözlemlediklerini aktardı. Deegan, bu eğilimin, kısmen devam edeceğini belirterek, özellikle video, oyun ve video konferans trafiğinin artmasını beklediklerine işaret etti.

Etkinliklere sanal katılımın, hayatın önemli bir parçası haline geldiğini belirten Deegan, Vodafone olarak bu dönemde de önceliklerinin müşteri memnuniyeti olduğunu dile getirip, süreçte verdikleri hizmetler hakkında bilgi verdi.

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