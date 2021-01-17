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Teknoloji Telegram'ın kurucusu olan Pavel Durov'la ilgili şok gerçek! Tehdit edildi
Teknoloji

Telegram'ın kurucusu olan Pavel Durov'la ilgili şok gerçek! Tehdit edildi

WhatsApp'ın getirdiği gizlilik sözleşmesi nedeniyle gündeme gelen Telegram'ın kurucusu olan Pavel Durov'un kariyeriyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 17:46:00 - 2021-01-17 17:58:24
Telegram'ın kurucusu olan Pavel Durov'la ilgili şok gerçek! Tehdit edildi

WhatsApp’ın sunduğu güvenlik sözleşmesi sonrasında Telegram, Signal ve BiP’e adeta bir sanal göç yaşanıyor. Son rakamlara göre Telegram 500 milyon, BiP 10 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Signal’i ise dünyada sadece 6-10 Ocak tarihleri arasında 7.5 milyon kişi indirdi. Signal’i sadece pazar günü indiren kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Signal’in aralık ayında 20 milyon aktif kullanıcısı vardı.

BiP yerli bir marka olduğu için hikayesini biliyoruz. Peki, Telegram ve Signal nasıl kuruldu, kurucuları kimler?

Milliyetin haberine göre, bu dönemin en büyük kazananı Telegram oldu. Kurucusu genç bir Rus girişimci Pavel Valeryeviç Durov. 1984 doğumlu girişimci bu dönemde adından söz ettiriyor. Saint Petersburg Devlet Üniversitesi’nde felsefe eğitimi aldı. Rusya’nın popüler sosyal ağı VKontakte’nin (VK) de kurucusu.

Sosyal ağla tanındı

VK’yı, 2006 yılında 22 yaşındayken kurdu. Kardeşi Nikolai Durov’la firmanın değerini 3 milyar dolara, kullanıcı sayısını 100 milyona taşıdılar. Durov’dan, 2011 yılı seçimleri sırasında muhalif politikacıların sayfalarını sosyal ağdan kaldırması istendi. Bunu kabul etmedi. Şirketi Mail.ru’ya satması istendi, uzun süre direndi. Ancak 2014 yılında VK’nın tamamını Mail.ru ele geçirdi.

Rusya'nın tehdidi

Pavel Durov, 16 Nisan 2014 yılında Rus güvenlik kurumlarının Ukraynalı protestocuların verileriyle ilgili isteğini geri çevirdi. Bu talebin kanuna uygun olmadığını da gönderisinde paylaştı. 21 Nisan 2014’de ise VK’nın CEO’luk görevinden alındı. Şirketi bırakmak zorunda kalan Durov şirketin Vladimir Putin’in müttefikleri tarafından alındığını iddia etti.

Ülkesini terk etti

Durov, Rusya’yı terk etti ve daha geri dönmeyeceğini belirtti. Karayiplerdeki Saint Kitts ve Nevis Federasyonu’ndan vatandaşlık aldı. 2013 yılında kurduğu şirketi Telegram’ın çalışmalarına yoğunlaştı. WhatsApp benzeri uçtan uca şifreli anında mesajlaşma uygulaması geliştirdi. Firmanın merkezi Berlin’de görünüyor. Daha sonra kripto para Gram ve kripto para platformu TON’u kurmak için yatırımcılardan 1.7 milyar dolar topladı. Bu girişimler mahkeme tarafından durduruldu. 2020 yılında serveti 3.4 milyar dolar olarak açıklandı. Telegram, güvenlik iddiasıyla öne çıkıyor. Platformda gizli sohbet yapılabiliyor.

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