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Teknoloji Telegram'dan WhatsApp'ı zora sokacak hamle! Resmen paylaştılar
Teknoloji

Telegram'dan WhatsApp'ı zora sokacak hamle! Resmen paylaştılar

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi kararı sonrası popülaritesi artan mesajlaşma uygulaması Telegram, yeni özelliğini kamuoyuna sundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 15:55:00 -
Telegram'dan WhatsApp'ı zora sokacak hamle! Resmen paylaştılar

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın binden fazla kişinin görüntülü aramaya katılabileceği bir güncelleme yayınladığı belirtildi.

Teknoloji sitesi Engadget’in haberine göre Telegram geçtiğimiz Haziran ayında bazı özellikleri duyurarak yeni bir güncelleme yayınladı.

Yapılan açıklamalara göre görüntülü aramaya bin kişinin katılabilmesine rağmen katılımcılar arasından seçilen 30 kişi görüntülü aramanın özelliklerini değiştirebilecek. 30 kişi ise görüntülü arama süresince değiştirilebilecek.

Engadget, yeni özelliklerin canlı etkinlikleri ve partileri desteklediğini bildirdi.

Yeni Telegram güncellemesinde video ve fotoğrafların genişliği daha küçük olacak, böylece kullanıcılar fotoğraflar ve videolar üzerinde daha iyi çizim yapabilecek. Ayrıca kullanıcılar şifrelerini unuttuklarında daha fazla parola sıfırlama seçeneği yer alacak, kullanıcılar videoları farklı hızlarda oynatabilecek. Güncelleme kapsamında daha fazla zoom yapabilen uygulama içi bir kamera özelliği sağlandığı ifade edildi.

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