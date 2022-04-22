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Teknoloji Telegram kurucusu Pavel Durov BAE vatandaşı oldu! Sebebi ise...
Teknoloji

Telegram kurucusu Pavel Durov BAE vatandaşı oldu! Sebebi ise...

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlığı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 10:01:00 -
Telegram kurucusu Pavel Durov BAE vatandaşı oldu! Sebebi ise...

Forbes dergisi, Telegram kurucusu Pavel Durov’un, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşlığını aldığını belirtti.

Forbes, biri iş insanı Durov’a, diğeri Telegram’a yakın iki kaynağa dayandırdığı haberinde, “Böylelikle Durov aynı anda Rusya, Karayipler'de bulunan Saint Kitts ve Nevis, Fransa ve BAE de olmak üzere dört ülkenin vatandaşı” ifadesini kullandı.

Kaynaklardan biri, Durov’un BAE pasaportunu 2021 Şubat ayında aldığını söyledi. İş insanı, Fransa ve BAE pasaportlarını seyahat ve iş gezileri için kullanıyor. Durov, Saint Kitts ve Nevis pasaportunu sadece Rusya’dan göç ettikten sonra kısa bir süre kullanmıştı.

Telegram’a yakın kaynak ise,“Pavel, Rusya’ya seyahat etmiyor ve 8 yıldır bu ülkede hiçbir varlığı yok. Telegram’ın Rusya’da ne bir ofisi ne de bir çalışanı var, Rusyalı kullanıcı oranı ise yüzde 8’i geçmiyor” dedi.

Daha önce Durov’un, kendisi için ‘Rusya vatandaşı’ nitelendirilmesinin kullanılmamasını talep ettiği bildirilmişti. Birkaç iş insanı daha benzer talepte bulunmuştu.

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