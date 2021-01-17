Telegram çevrimiçi gizleme! Telegram çevrimiçi kapatma

WhatsApp, güncellemek istediği gizlilik sözleşmesi dayatmasına kullanıcılardan gelen yoğun tepkiler üzerine geri adım attı. WhatsApp daha önce 8 Şubat’a kadar kullanıcıların mahrem bilgilerine erişmek istediği süreyi 15 Mayıs’a kadar uzattığını duyurdu. WhatsApp’ın bu son hamlesi kullanıcının alternatif uygulama arayışını engelleyemedi.

Milyonlarca WhatsApp kullanıcısı son günlerde başta Telegram olmak üzere BİP, Signal gibi uygulamaları tercih etmeye başladı. Peki Telegram çevrimiçi kapatma nasıl yapılır?

Telegram son görülme nasıl kapatılır?

Telegram uygulamanızın “Gizlilik ve Güvenlik Ayarları” sekmesinden Son Görülmeniz ile ilgili detaylı düzenlemeler yapabileceğiniz alana ulaşabilirsiniz.Son görülmenizi herkese kapattığınızda, kimsenin son görülmesini göremeyeceğinizi unutmayın.

Telegram’ın bir diğer özelliği ise, kişiye özel son görülme ayarları sunuyor olmasıdır. Son görülme zamanınızı dilediğinizle paylaşıp, dilediğinize gizleyebiliyorsunuz. Telegram’da son görülmenizi kapattığınızda, siz de kapattığınız kişilerin son görülme zamanlarını 4 şekilde görmeye başlarsınız. Bunlar yaklaşık ve ortalama değerlerdir. İpuçları verir. Son Görülme Yakınlarda: 1 saniye ile 2-3 gün arasında ise bu görünür.

Telegram son görülme bir hafta içinde: 2-3 gün ve 7 gün arasında ise böyle,

Telegram son görülme bir ay İçinde: 6-7 gün ve bir ay arasında ise böyle,

Telegram son görülme uzun zaman önce: 1 aydan daha fazla ise böyle gösterilir. Bir de engellenmişseniz bunu görürsünüz.

Telegram çevrimiçi gizleme nasıl yapılır?

Eğer son görülme durumunuz kapalı ise, bu durumda yalnızca ‘o an’ konuşmuş olduğunuz kişilere, konuştuğunuz müddetçe çevrimiçi olduğunuz görünecektir. Bir diğer istisna ise, eğer rehberinizden bir kişi ile aynı grupta yer alıyorsanız, o gruba bir mesaj gönderdiğinizde çevrimiçi olduğunuz, rehberinizde olan arkadaşınıza gösterilecektir.