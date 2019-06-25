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Telefonunuzu suya düşürürseniz ne yapmalısınız?

Telefonların başına en sık gelen durumlardan biri suya düşmesi ve o an kullanıcıların yapması gerekeni bilmediği için cihazın bozuluvermesi. Eğer doğru hamle yapılırsa suya düşürülen telefonun tekrar çalışması mümkün! Peki nasıl? İşte telefonunuz suya düştüğünde yapmanız gerekenler...

25 Haziran 2019 Salı 21:33
Telefonunuzu suya düşürürseniz ne yapmalısınız?

Telefonların başına en sık gelen durumlardan biri suya düşmesi ve o an kullanıcıların yapması gerekeni bilmediği için cihazın bozuluvermesi. Eğer doğru hamle yapılırsa suya düşürülen telefonun tekrar çalışması mümkün! Peki nasıl? İşte telefonunuz suya düştüğünde yapmanız gerekenler...

Öncelikte telefon veya tabletiniz suya düştüyse ve suyu gerçekten emdiğini düşünüyorsanız cihazı kapatma yoluna gidin. Cihazın açık olması kurtarma ihtimalimizi oldukça azaltıyor. Eski telefon modellerinde pili sökme şansımız vardı; ancak yeni cihazlarda bunu yapamıyoruz; haliyle bu önerimiz sadece pili çıkarılabilen telefon sahipleri için.

Telefon suya düşerse ne yapmalı?

SIM kart ve microSD kart ise işin bir başka boyutu. Cihazınızdan bu iki parçayı çıkarıp kurulayın. Bu yuvalara girmiş muhtemel suyu da kurutmanız gerekiyor ki bunun için kağıt havludan faydalanabilirsiniz. Ekranın kenarlarına dikkat edin, kurutmaya çalışın. Ve elbette şimdi yaygın olarak kullanılan adıma geldi sıra: Pirinç!

İçerisine su sızan telefonunuz veya tabletiniz için belki de en iyi çözüm, pirinçle dolu bir kap. Pirinci cihazın sığacağı büyüklükte bir kaba doldurun ve cihazın pirincin içinde her yönden yaklaşık 2 cm içeride olmasına dikkat edin. Sabırlı olun ve telefonu sabaha kadar pirincin içinde bekletin. Bu şekilde nemin neredeyse tamamını ortadan kaldırmış olacaksınız.

Elektronik cihazlardan çıkan bu jel paketlerini biriktirdiyseniz, telefonu veya tableti bunlarla dolu bir kutuya koyun. İstifçiliğinizin boşa gitmediğini umarak sabah kalktığınızda telefonu açmayı deneyebilirsiniz.

Bazı kullanıcılar, izopropil alkol kullanarak başarılı sonuçlar elde ettiklerini söylüyorlar. Alkol suyu yerinden çıkardığından ve sonunda buharlaşıp gittiğinden, nemden kurtulmuş olacaksınız. Diğer çözümler işe yaramadıysa bunu deneyebilirsiniz, ancak cihaz nemden hasar gördüyse, bunu yapmanız hasarı geri almayacak. (hürriyet)

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 21:33
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