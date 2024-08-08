Telefonunu buzdolabına koyanlar ayvayı yedi!

Akıllı telefonlar, günlük hayatta onlarca işleri dakikalar, hatta saniyeler içerisinde yapmamıza imkan sunuyor. Günden güne gelişen bu telefonlar, en zorlu oyunları da oynatabiliyor. Öyle ki donanım seviyeleri artık bilgisayarlara yetişmiş durumda.

Ancak her akıllı telefon kullanıcısının yıllardır sitem ettiği bir sorun var. Özellikle yaz günlerinde ellerimizden düşmeyen telefonlar, ısınarak patlayacak dereceye kadar geliyor. Daha önce defalarca kez telefondan kaynaklı patlama ve yangın olaylarını duymuşsunuzdur. İşte bu tür elzem durumları yaşamamak için dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar var. Hazırsanız gelin, ısınan akıllı telefonları birkaç adımda eski sıcaklığına getirelim…

ISINAN TELEFONLARI BİRKAÇ ADIMDA NORMALE DÖNDÜRME

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Sadece eski telefonlar ısınmaz. Yeni nesil amiral gemileri de bazı durumlarda elde tutulamayacak hâl alabilirler. Gerek Samsung Galaxy S24 serisi olsun gerek iPhone 15 ailesi, yaz mevsiminde her telefonun kaderi aynıdır. Neyse ki çok ısınan telefonlar için serinleten bazı püf noktalar var. İşte sizler için derlediğimiz bazı etkili yöntemler…

TELEFONLAR NEDEN AŞIRI ISINIR?

-Telefonunuzu doğrudan güneş ışığına maruz bırakmak

-Telefonunuzu sıcak bir ortamda, örneğin sıcak bir günde arabada tutmak

-Sıcak koşullarda telefonunuzun navigasyon sistemini veya diğer sistem yoğun görevleri kullanma

ÖNE ÇIKAN VİDEO

-Telefonunuzu şarjdayken aşırı kullanmak

-Arızalı pil veya şarj cihazı

-Yazılımdaki hatalar

-Sahte uygulamalar veya kötü amaçlı yazılımlar

AŞIRI ISINMA NELERE SEBEP OLUR?

-Telefonunuzu kullanamayabilirsiniz

-Telefonunuzdaki işlemler yavaşlayabilir

-Şarj işlemi yavaşlayabilir veya tamamen durabilir

-Sinyaliniz zayıflamış olabilir

-Kameranızın flaşı devre dışı olabilir

TELEFONLARIN AŞIRI ISINMASI NASIL ÖNLENİR?

Dikkat etmeniz gereken ilk kural güneş ışığı. Ne olursa olsun telefonlarınızı doğrudan gelen güneş ışığından uzak tutun. Özellikle hava sıcaklıklarının yüksek olduğu bölgelerde buna mutlaka hassasiyet göstermenizde fayda var. En basit örneğiyle telefonu cebinize veya çantanıza koyarak bunun önüne geçebilirsiniz.

TELEFONLARI SAKIN BUZDOLABINA KOYMAYIN

Yaz aylarında sıcak bölgelerde yaşayan pek çok kullanıcı, telefonlarının soğuması için buzdolabına koyuyor. Ancak bu yöntem yarardan çok zarar veriyor. Her ne kadar suya dayanıklı telefonlar olsa bile, uzmanlar buzlukta oluşan nem ile akıllı telefon bileşenlerinin zarar görebileceğini söylüyor. Ancak aşağıdaki adımlarla telefonların aşırı ısınmasını önleyebilirsiniz:

-Şarj sırasında grafik veya işlemciyi yoran uygulamalar kullanmayın: PUBG ve diğer grafiği fazlasıyla yoran oyun ve uygulamaları sıcak bir ortamda oynamayın. Ayrıca Netflix ve Disney gibi dizi-film izleme platformları da buna dahil. Video içeriklerini izlerken, telefonlarınızın sıcaklığı daha fazla artacaktır.

-Yazılım ve uygulamaları son sürüme yükseltin: Yazılımdan kaynaklı basit bir hata bile telefonun sık sık ısınmasına neden olur. Üreticiler bu nedenle her yeni güncellemede sorunları ortadan kaldırmaya odaklanıyor. Gerek telefon gerek uygulamalar olsun yazılım güncellemelerini mutlaka yapmanızda fayda var.

-Üçüncü taraf şarj cihazlarından uzak durun: Telefon patlamalarının genellikle en büyük nedenlerinden biri, üçüncü taraf veya sahte şarjların kullanılması. Ne olursa olsun telefonlarınız için markanın orjinal şarj adaptörlerini kullanmanızda fayda var. Aksi taktirde fazla ısınmanın da yaşanmasıyla birlikte patlama riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.