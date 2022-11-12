Telefonuna uyarı mesajı gelmeyenler dikkat! AFAD açıkladı

12 Kasım 1999 Düzce depreminin 23. Yıldönümünde saat 18.57'de İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda, Türkiye geneli ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük depremin yaşandığı illere canlı bağlantı yaptı.

Saatlerin 18.57 olmasıyla birlikte Türkiye genelinde Haber Alma ve Yay (HAY) sistemi üzerinden cep telefonlarına ve televizyon kanallarına bilgilendirme ve hayati uyarı bildirimleri gönderildi.

Bazı telefonlara niye mesaj gelmedi?

Diğer yandan bazı vatandaşlar telefonlarına uyarı mesajı gelmediği yönünde paylaşımlarda bulundu. Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, 81 ilde ve KKTC'de saat 18.57'de gerçekleştirilen 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı'nda bazı telefonlara uyarı bildirimi gitmemesinin nedenini açıklığa kavuşturdu.

Bir televizyon kanalında konuşan Sezer, Tatbikat sırasında bazı telefonlara uyarı mesajı gitmemesi ile ilgili olarak, "Olabilir. Vatandaşların telefonlarındaki 'Uyarı bildirimi' butonunu aktif hale getirmesi lazım. Getirmeyen vatandaşlarımızın getirmesini istirham ediyoruz" dedi.