Telefonun ekranında olduğu tespit edildi! O şahıs tutuklandı
Gaziantep'te, cep telefonunun ekranında terör örgütü DAEŞ'a ait fotoğraf olduğu belirlenen zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te, cep telefonunun ekranında terör örgütü DAEŞ'a ait fotoğraf olduğu tespit edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, DAEŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda durumundan şüphelenerek durdurdukları ve cep telefonunun ekranında DAEŞ terör örgütüne ait fotoğraf olduğunu belirledikleri kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında örgüte ilişkin dijital materyaller bulundu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO