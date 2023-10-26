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Yaşam Telefonu takas etti, başına gelmeyen kalmadı! Dile kolay tam 1 milyon liralık borç
Yaşam

Telefonu takas etti, başına gelmeyen kalmadı! Dile kolay tam 1 milyon liralık borç

Yeniakit Publisher
2023-10-26 16:23:00 -

Takas ettiği eski telefonundaki bilgileri silmeyi unutan vatandaş, yaklaşık 1 milyon lira borçlandırıldı.

Denizli'de bir kurumda hizmetli olarak görev yapan Mehmet Demir, yaklaşık bir yıl önce eski telefonunu takasa vererek yeni bir telefon aldı. Demir, takasa verdiği cep telefonu içindeki kişisel bilgileri, banka şifreleri, internet bankacılığı bilgilerini silmeyi unuttu. Hackerler tarafından Demir'in bilgileri ele geçirilerek telefon numarası kopyalandı. Demir'in bilgilerini kullanarak dört bankadan yüklü miktarda paralar çeken hacker, hesaplar üzerinden farklı tarihlerde para transferleri de yaptı. Yaklaşık 1 milyon liralık borçla karşı karşıya kalan Demir'e bankalarda icra takibi başlattı. Üzerine açılan 15 icra dosyası olduğunu hatırlatan Demir, göz yaşlarına hakim olamayarak, “Eski telefonlarınızı satmayın, kimseye vermeyin. Kırıp atın, gerekirse yakın. Ben yandım başkası yanmasın. Çok kötü sıkıntılı günler geçiriyorum” dedi. 

Hukuki süreç başlattı

Silmeyi unuttuğu telefonundaki bilgileri kullanarak kendisini dolandılar hackerlerle ilgili olarak hukuki süreç başlattığına dikkat çeken Demir, “19 Ekim 2022 tarihinde eski bir telefonum vardı. Telefonumu takas ettim. Fakat telefonumdaki içindeki bilgileri silmeyi unutmuşum. İnternet bankacılığı kredi kartı şifreleri hepsi telefonun içindeydi. Bunu ele geçiren hacker tüm bilgilerini kullanarak benim hesaplarımda bir trilyon bir para hareketi oluşturmuş. Bundan dolayı icraya düştüm. On beş tane icram var. Milletten tavsiyem ne olursunuz? Eski telefonlarınızı vermeyin. Kırın, atın ama vermeyin. Benim hayatım yandı. Kimsenin hayatı yanmasın. Dört tane bankaya yaklaşık bir trilyon gibi bir borcum var. Zaten hacker bir şekilde hayatımı mahvetmişti. Bu zorlu süreçte eşimden de boşandım. Beni öldürdüler bir daha öldürdüler. Bu kadar basit. Hepsi icraya geldi. 15 tane icram var Ne yapacağımı bilemedim. Artık dayanacak gücüm de kalmadı. Ne olur yol, çaresi gösterin. Şimdi bu zorlu süreçte 70 yaşında bir evim var köyümde, dedemden ama ona icra geldi. Banka satışa çıkardı evimi. Telefonumu savcılık aldı. Telefonum hala gelmedi” dedi

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