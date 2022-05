Telefonu şarj ederken nelere dikkat etmek gerekir? Akıllı telefonunuzu şarj ederken sıkça yaptığınız hatalar

Akıllı telefonlarımız son yıllarda inanılmaz oranlarda gelişse de hala şarj konusunda prizlere bağımlılar. Genelde en iyi ihtimalle 2 günde bir telefonu şarja takmamız gerekir. Bunu da genellikle uyuduğumuz saatlere denk getiririz. Peki, akıllı telefonunuzu şarj ederken yaptığınız yanlışları biliyor musunuz? Telefonu şarj ederken yapılan yanlışlar...

Telefonu şarj ederken nelere dikkat etmek gerekir?

1. Pili sürekli %0’a kadar bitirip %100 dolana kadar şarj etmek

Çoğu akıllı telefon kullancısının düştüğü en büyük hatalardan biri, cihazın pilini sürekli tamamen bitirip tamamen doldurmaktır. Eğer akıllı telefonunuz size “Beni şarja tak” diyorsa onun sözünü dinleyin, onu kırmayın ve üzmeyin. Genellikle Li-Ion ya da Li-Po teknolojili pillere sahip olan akıllı telefonlarımız eski pillerden farklı olarak pilin sonuna kadar bitirilmesine gerek duymuyor. Pilin tam şarj edilmesi de pilin ömrünü uzatan bir faktör değil. Bilakis pili sürekli %0’a kadar bitirip %100’a kadar doldurmak yeni nesil piller için sağlıksız bir durum. Li-ion pillerin en çok şarj döngü ömrüne sahip pil bölümleri %30 ile %80 arasındaki kısımdır. Size tavsiyemiz, telefonunuz kendisini şarja takmasını söylediğinde şarja takmanız ve pil dolduğunda şarjdan çekmeniz.

2. Pili şarj ederken akıllı telefonu kılıfın içerisinden çıkarmamak

Akıllı telefonlarımızın yere düşmesi halinde hemen kırıldığını acı tecrübeler sonucunda fark ettik. Artık iyi bir telefonu satın aldığımızda iyi bir akıllı telefon kılıfını da beraberinde sipariş ediyoruz. Nerede düşüp kırılacağı belli olmayan akıllı telefonlarımızı korumak iyi güzel, ancak şarj ederken bu kılıfları çıkarmamak pil performansımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Kimyasal bir içeriğe sahip olan Li-ion pillerin ideal performansta çalışmaları için belli sıcaklık değerlerinin üstüne çıkılmaması gerekiyor. Telefonlarımızın arka kısımlarında bulunan piller, özellikle silikon kılıfların içerisinde epey ısınabiliyor. Pil şarj olurken daha da yükselen ısı değerleri, akıllı telefon kılıfları yüzünden zirveye çıkıyor. Bu da uzun vadede pilinizin sürekli çok ısınmasına, dolayısıyla da ömrünü daha kısa sürede tüketmesine sebep oluyor.

3. Akıllı telefonu yanlış ortamlarda şarj etmek

Yine ısıyla alakalı bir yanlışlık karşımızda. Akıllı telefonunuzu şarj olsun diye bıraktığınız yerin yüksek sıcaklığa sahip olmayan bir nokta olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yapılan en büyük hatalardan biri, akıllı telefonu şarja taktıktan sonra laptop, bilgisayar kasası ya da kettle gibi ısı üreten cihazların yakınlarına bırakmak oluyor. Bunun dışında akıllı telefonunuzu klimaya çok yakın, yani muhtemelen çok soğuk bir bölgede şarj etmek de olumsuz etki yaratabiliyor. Telefonunuzu ne çok sıcak, ne de çok soğuk olmayan bir ortamda şarj etmeniz pil performansınız için en iyi sonuçları doğuracaktır. 4. Pil dolduğu halde prizden çekmeye üşenmek (Overcharging)

Akıllı telefonlarımızın pilleri de son derece akıllı ve teknolojik. Eğer telefonunuzun pili dolduğunda onu prizden çekmezseniz bunun ölümcül bir tehlikesi yok. Endişelenmeyin, akıllı telefonunuzu şarjdan çekmeyerek yakma ihtimaliniz sıfıra yakın. Ancak şu bir gerçek ki pil %100 dolduktan sonra cihazı şarj aletinden çıkarmazsanız pil azaldıkça yeniden şarj olmaya devam ediyor. Buna da “Overcharging” yani “Gereğinden fazla şarj etmek” deniyor. Eğer akıllı telefonunuzun pili tam şarj olduğu halde onu prizden çekmeye üşeniyorsanız bilin ki hata yapıyorsunuz. Mümkünse telefonunuzu yatmadan önce şarja takıp uyanınca şarjdan çekmek yerine yatmadan 2-3 saat önce şarja takıp uyumadan önce çekme alışkanlığı edinin. Uykuya dalmadan önce şarj cihazına takılı akıllı telefonunuzla uğraşmanız hem cihazınıza hem de size zarar veriyor.

5. Akıllı telefonunuzu girişine uygun her şarj cihazında şarj etmek, seçici olmamak

Akıllı telefonlarımızın şarj cihazları belli volt ve amper değerlerine sahiptir. Her üretici, ürettiği her akıllı telefon için en uygun şarj cihazını ürünün kutusunda bizlere sunmaktadır. Eğer tüm micro USB ya da USB type-c şarj cihazlarının her akıllı telefonu sağlıklı bir şekilde şarj edeceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Akıllı telefonunuzu onun için özel üretilmiş orijinal şarj aletiyle doldurmaya kesinlikle özen göstermelisiniz. Telefonunuzla uyumlu görünen farklı model şarj aletleri ve yan sanayi cihazlar sadece pilinizin ömrünü tüketmekle kalmıyor, aynı zamanda çok düşük ihtimal de olsa pilinizin yanmasına sebep olabiliyor. İnternet aleminde gördüğümüz örnekler doğrultusunda akıllı telefon pilinizin yanmasını ya da patlamasını istemezsiniz. Bu tarz talihsiz olaylar genellikle kullanıcının yaralanmasıyla sonuçlanıyor. Oyun tutkunları, Netflix’ciler, Spotify’cılar, Instagram delileri sizlere sesleniyoruz. Telefonunuzu ısıtacak kadar yüksek sistem gücü gerektiren mobil uygulamaları kullanırken telefonunuzu şarj cihazında bağlı tutarak saatlerinizi geçirmeyin. Şarj esnasında kendi kendine ısınan akıllı telefonunuz, sistemi zorlayan uygulamalar çalıştığı takdirde daha da fazla ısınıyor. Oluşan ısı ise pilinizi adeta kanser ediyor. Pil performansınızı maksimum seviyede tutmak istiyorsanız bu alışkanlığınızdan vazgeçmeniz gerekiyor. Bırakın akıllı telefonunuz şarj olurken rahat bir nefes alsın.

7. Ne idüğü belirsiz powerbank cihazlardan medet ummak

Son yılların en popüler teknolojik cihazları arasında powerbank‘ler ya da Türkçe karşılığıyla taşınabilir piller yer alıyor. Bu cihazlar özellikle seyahat ya da ev-ofis dışı etkinliklerde büyük kolaylık sağlıyor. Ancak şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor, kullandığınız powerbank kesinlikle güvenilir olmalı. Ne idüğü belirsiz markaların güvenlikten yoksun powerbank’lerinin kullanılması hem pil ömrünüzü olumsuz etkileyecek hem de çok küçük bir ihtimal olsa da sizi yaralanma riski altında bırakacaktır. Siz siz olun, eğer powerbank kullanıyorsanız tercihinizi bilindik markaların iyi yorumlar almış modellerinden yana kullanın.