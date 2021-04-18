14 Ocak 2020’de ülkemizde Sinovac aşısı uygulanmaya başladı. Öncelikle sağlık çalışanları aşılandı. Ardından ise Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun belirlediği sıralamaya göre aşı takvimi açıklandı. Son olarak kronik hastalıkları bulunanlar, öğretmenler, futbolcular, 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşleri için aşı randevu sistemi açıldı. Vatandaşlar aşı randevusunun nereden alındığını merak ediyor. Peki, telefonla aşı randevusu alınabilir mi?

Telefonla korona aşı randevusu nasıl alınır? Kim aşı randevusu alabilir?

Koronavirüs aşı randevusunu Merkezi Hekim Sistemi yani MHRS üzerinden online olarak alabilirsiniz. Bunun için MHRS web sitesine ya da uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme MHRS şifreniz, E Nabız şifreniz ya da E Devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Randevu al kısmına tıkladığınızda 'Aşı randevusu al' bölümü açılacaktır. Buradan istenilen adımları takip ederek randevunuzu aktif hale getirebilirsiniz. Ayrıca korona aşı randevunuzu telefonla alabilirsiniz. Bulun için ALO 182'yi aramanız yeterli.

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