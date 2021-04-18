  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Telefonla korona aşı randevusu nasıl alınır? Kim aşı randevusu alabilir?
Sağlık

Telefonla korona aşı randevusu nasıl alınır? Kim aşı randevusu alabilir?

Korona aşı randevu telefon numarası | Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Salgının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Aşı tedarikiyle orantılı olarak aşı için yeni yaş gruplarına randevular açılıyor. Aşı randevusu almak isteyenler ise nereden nasıl randevu alabileceklerini merak ediyor. Peki, telefonla aşı randevusu nasıl alınıyor? Aşı randevu telefonu

Yeniakit Publisher
2021-04-18 13:28:00 -
Telefonla korona aşı randevusu nasıl alınır? Kim aşı randevusu alabilir?

14 Ocak 2020’de ülkemizde Sinovac aşısı uygulanmaya başladı. Öncelikle sağlık çalışanları aşılandı. Ardından ise Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun belirlediği sıralamaya göre aşı takvimi açıklandı. Son olarak kronik hastalıkları bulunanlar, öğretmenler, futbolcular, 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşleri için aşı randevu sistemi açıldı. Vatandaşlar aşı randevusunun nereden alındığını merak ediyor. Peki, telefonla aşı randevusu alınabilir mi?

Telefonla korona aşı randevusu nasıl alınır? Kim aşı randevusu alabilir?

Koronavirüs aşı randevusunu Merkezi Hekim Sistemi yani MHRS üzerinden online olarak alabilirsiniz. Bunun için MHRS web sitesine ya da uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme MHRS şifreniz, E Nabız şifreniz ya da E Devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Randevu al kısmına tıkladığınızda 'Aşı randevusu al' bölümü açılacaktır. Buradan istenilen adımları takip ederek randevunuzu aktif hale getirebilirsiniz. Ayrıca korona aşı randevunuzu telefonla alabilirsiniz. Bulun için ALO 182'yi aramanız yeterli.

ONLİNE AŞI RANDEVUSU OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Otobüsle seyahat edebiliyor mu? Şehir dışına çıkmak için nereden nasıl izin alınıyor?
Otobüsle seyahat edebiliyor mu? Şehir dışına çıkmak için nereden nasıl izin alınıyor?

Yaşam

Otobüsle seyahat edebiliyor mu? Şehir dışına çıkmak için nereden nasıl izin alınıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Severleri şaşırtmıştı! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncusu özür diledi!
Medya

Severleri şaşırtmıştı! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncusu özür diledi!

TRT 1 ekranlarında Pazartesi günleri yayına giren reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’nun Marcus karakteri dizide öldükten sonra..
Ermeni Cumhurbaşkanı rüyalara daldı! Şeref defterine Ağrı Dağı'nı çizdi
Dünya

Ermeni Cumhurbaşkanı rüyalara daldı! Şeref defterine Ağrı Dağı'nı çizdi

Gürcistan'ı ziyaret eden Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Cumhurbaşkanı Zurabişvili görüşme sonrası şeref defterine Ağrı Dağı'nın resmini..
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan dikkat çeken koronavirüs aşısı uyarısı
Gündem

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan dikkat çeken koronavirüs aşısı uyarısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, koronavirüs aşılarıyla ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay