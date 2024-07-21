Telefonla ilgilenen İETT şoförü öndeki araca bindirdi

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PKK’nın siyasi uzantısı HDP/DEM Parti ile iş birliği yaparak başkanlık koltuğuna oturan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İstanbul arıza vermeye devam ediyor. Makama geldikten sonra kritik birimlerdeki tecrübeli ve liyakatli kadroları tasfiye ederek buralara yandaşlarını atayan CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un can güvenliğini tehdit ediyor. Her gün bir kazaya karışan veya motoru arızalandığı için yolcuları yolun ortasında bırakmak zorunda kalan İETT araçlarından bugün yine vatandaşı çıldırtan bir haber geldi.

Araca çarptı

Diyet borcunu ödemek için kendisini destekleyen gruplara bağlı iş bilmez binlerce kişiyi belediyede istihdam eden ve yandaşlarını çeşitli kadrolarda işe alan İmamoğlu’nun her gün kazaya karışan İETT şoförleri bugün de vatandaşın canını tehlikeye attı.

İkitelli – Taksim hattında yolcu taşıyan 89C’nin şoförü, kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı. Olayda hem öndeki aracın şoförü hem de otobüste bulunan yolcular büyük tehlike atlattı.

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Telefonla ilgileniyordu

yeniakit.com.tr’ye bilgi veren 89C yolcuları, şoförün yol boyunca telefonla ilgilendiğini söyledi. Son yıllarda şoförlerin dikkatsizliğini eleştiren yolcular, İBB’nin istihdam ettiği personellerin liyakatsiz olduğunu vurgulayarak tepkilerini dile getirdi.

Ne ilk ne de son

İmamoğlu yönetimi 5 yılda 33 bin 725 kişiyi işten çıkardı. Onun yerine 46 bin 967 kişiyi istihdam etti. Kadrolardaki personel değişiminin olumsuz etkisini gözler önüne seren ise, belediye hizmetlerindeki aksamalar oldu. Keza her gün İETT araçlarının kazaya karıştığı haberleri gündemi işgal etmeye başladı. Liyakatsiz şoförlerin istihdam edilmesiyle birlikte vatandaşların canı hiçe sayılırken, araçların bakımsızlık nedeniyle her gün arızalanması da dikkatlerden kaçmıyor. Çünkü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT bakım onarım ihalesini CHP’li Özgür Karabat’ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete vermiş ve araçların bakımı rant işine dönüştürülmüştü. Karabat’ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş’ye 14 ihale ile İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini vermişti.

Şirket İBB’den 14 ihaleyle 2 milyar lira değerinde bir kazanç elde etmiş ancak otobüslere gereken bakım tamirat işlemleri yapılmadığı için bir yıl içinde İETT otobüsleri 158 bin 657 kere arızalanmıştı.