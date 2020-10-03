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Aktüel Telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

Telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:17:54 -
Telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Amasya'da bir kişiyi telefonla arayarak 102 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Gümüşhacıköy Polis Merkezi'ne şikayette bulunan müşteki H. B. kendisini telefonla arayan kişiler tarafından 102 bin lira dolandırıldığını söyledi.

Şüphelilerin İstanbul'da olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda Fatih G, Abdulkadir B. ve Muhammed T'yi gözaltına aldı.

Müşteki H. B'ye ait olduğu değerlendirilen 98 bin lira operasyonda ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

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