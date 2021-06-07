Telefondan birden fazla WhatsApp hesaba girilir mi? Aynı hesabı birden fazla cihazda WhatsApp kullanabilecek mi?

WatsApp hesabını birden fazla telefonda veya birden fazla telefon numarası için doğrula nasıl yapılır? WhatsApp hesabınız, yalnızca bir numarayla tek bir cihazda doğrulanabilir. Eğer çift SIM kartlı bir telefon kullanıyorsanız yine de WhatsApp hesabınız için tek numarayla doğrulama yapmanız gerekmektedir. İki telefon numarasıyla tek WhatsApp hesabına sahip olamazsınız. WhatsApp hesabınızla sık sık farklı telefonlar arasında geçiş yapmaya çalışıyorsanız bir süre sonra WhatsApp'ı yeniden doğrulama işleminde engellenebilirsiniz. Lütfen farklı cihazlar ve telefon numaraları arasında sürekli geçiş yapmayın. Uyarısında bulunuyordu. WhatsApp’dan gelen bir özellik müjdesi geldi.

Aynı hesabı birden fazla cihazda WhatsApp kullanabilecek mi?

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özelliği açıklandı. Kullanıcılar, aynı hesabı birden fazla cihazda kullanabilecek. Ayrıca iPad desteği de geliyor. WhatsApp CEO'su Will Cathcart, Whatsapp sızıntılarıyla bilinen WA-BetaInfo'ya önemli açıklamalar yaptı.

CEO Cathcart, tek bir hesabın dört ayrı cihazda kullanılabileceğini söyledi. Yani WhatsApp'ı kullandığınız telefon internete bağlı olmazsa dahi diğer cihazlardan iletişime devam edebileceksiniz. Bu özellik WhatsApp'ın rakibi Telegram'da bulunuyor. Ancak Telegram ise WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme sunmuyor. WhatsApp, iPad'lerde kullanılamıyor. Cathcart şirketin bir iPad uygulaması üzerinde de çalıştığını aktardı.

Farklı cihaz desteği de düşünüldüğünde WhatsApp hesabınızı ayrı bir telefon numarasına ihtiyaç duymadan hem telefon hem tablet hem masaüstünde kullanabileceksiniz. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'tan yeni bir güncelleme geliyor. Apple cihazlarıyla android cihazları arasında geçiş yapan kullanıcılar mesajlarını aktarmakta zorluk yaşıyordu. Şirket yeni güncellemeyle bu sorunun önüne geçecek. Sızan görüntüye göre bundan sonra kullanıcılar güvenli olmayan üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymayacak. Özellik şu anda geliştirme aşamasında. Ne zaman yayımlanacağına dair bir tarih bulunmuyor.

İnternet olmadan WhatsApp kullanılır mı?

Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın tarayıcı versiyonunu kullanmak için telefonunuzun internete bağlı olması gerekiyordu. Eğer telefonunuz kapanırsa ya da interneti kesilirse WhatsApp Web iletişiminiz de sonlanmış oluyordu. Şirket yeni yapacağı güncellemeyle bu uygulamayı sonlandıracak. Henüz test aşamasında olan özellikle bundan sonra telefonunuzda internet olmasa bile WhatsApp iletişimine devam edebileceksiniz.