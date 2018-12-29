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Telefondaki fotoğrafı gören polis, evlere baskın düzenledi!

Aydın'da polis, kontrol sırasında iki kişiyi durdurdu. Şüphelilerden birinin telefonunda terör örgütü YPG kıyafetiyle çekilmiş fotoğrafı fark edildi, iki şahsın da evine operasyon düzenlendi. Şüphelilerden biri serbest bırakıldı, telefonunda YPG kıyafetli fotoğrafı bulunan İ.D. ise tutuklandı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 09:31
Telefondaki fotoğrafı gören polis, evlere baskın düzenledi!

Aydın'da, Ilıcabaşı Mahallesi'nde uygulama yapan Mobil Park Polisi ekipleri,  durumundan şüphelendikleri O.H. ve İ.D. isimli iki kişiyi durdurdu.

Suriye uyruklu kişilerden İ.D'nin cep telefonunda, elinde silah, terör  örgütü YPG kıyafetleriyle çektirdiği fotoğraf bulundu. Bunun üzerine Terörle  Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin evlerine de operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerden O.H, emniyetteki ifadesinin ardından  salıverilirken, adliyeye sevk edilen İ.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza  hakimliğince tutuklandı.

Bu arada İ.D'nin ifadesinde, bir dönem zorla terör örgütü YPG adına  savaştırıldığını öne sürdüğü ve yaralanmasının ardından da kaçarak, Türkiye'ye  yerleştiğini anlattığı belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 09:31
  1. Aydın
  2. YPG
  3. polis
  4. operasyon

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