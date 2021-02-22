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Sağlık Telefonda korona aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu nereden alınıyor?
Sağlık

Telefonda korona aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu nereden alınıyor?

Korona aşı randevusu al | Koronavirüs aşı randevusu almak isteyenler hangi adımları izlemeleri gerektiğini merak ediyor. Pek çok kişi ise telefon ile aşı randevusu alınıp alınmadığını araştırıyor. Peki, korona aşı randevusu nereden alınıyor. Aşı randevusu telefon numarası

Yeniakit Publisher
2021-02-22 12:47:00 -
Telefonda korona aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu nereden alınıyor?

Korona aşı randevu numarası | Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşı uygulaması son derece önemli. 14 Ocak’ta ülkemizde aşılar öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. Ardından Bilim Kurulu’nun belirlediği sıralamayla randevular alınmaya başladı. Son olarak randevu sistemi 65 yaş ve üstü vatandaşlar için aktif hale geldi. Peki, aşı randevusu nereden alınıyor?

Telefonda korona aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu nereden alınıyor?

Koronavirüs aşı randevusunu internetten ya da telefonla alabilirsiniz. MHRS web sitesi ya da uygulamasına giriş yapıp ‘Randevu Al’ kısmını seçin. Buradan ‘Aşı randevusu’ bölümüne tıklayın ve aşıyı nerede yaptırmak istediğinizi seçin. Ardından randevunuzu onaylayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. MHRS’ye oluşturduğunuz şifre ile giriş yapabilirsiniz. Şifreniz yoksa sisteme TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle de bağlanabilirsiniz. Aşı sıranızın gelip gelmediğini ise E Nabız’dan takip edebilirsiniz.

Ayrıca telefondan ALO 182’yi arayarak randevu oluşturmanız mümkün.

KORONA AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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