Telefonlar günlük hayatlarımızın birer parçası halinde. Cep telefonları yalnızca arama yapmak için değil mesajlaşmak, bankacılık işleri hatta evden çalışanlar için bir ofis olma özelliği taşıyor. Cep telefonlarının sıvı teması sonucu arızalanması durumunda garantinin geçerli olup olmayacağı ise merak ediliyor. Üzerine kahve dökülen telefona servis bakar mı?

Telefona su girerse garanti kapsamından çıkar mı? Suya düşen telefonda garanti kullanılmıyor mu?

Telefonlar gün boyu en yakınımızda duran cihazlardandır. Bu sebeple sık sık kazalar yaşamaları son derece normal. Kimi zaman telefonlar suya düşebiliyor ya da üzerine kahve, çay gibi içecekler dökülebiliyor. Böyle durumlarda ise telefonun garantisinin kullanıp kullanılmayacağı merak ediliyor. Cep telefonlarına sıvı teması söz konusu olduğunda, kullanıcı hatası ortaya çıkıyor. Bu sebeple de telefon garanti kapsamı dışında kalıyor. Bazı markalar ise sıvı temasına karşı da telefonları sigortalıyor. Ancak bu tip sigorta yapan firmalar telefonun daha önce alıp almadığını kontrol ediyor. Bu kontrolün sonucunda telefonun garanti kapsamında olup olmayacağına karar veriliyor.