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Teknoloji Telefon rehberinde olmayan numarayla WhatsApp sohbet etmek
Teknoloji

Telefon rehberinde olmayan numarayla WhatsApp sohbet etmek

Telefon rehberinde olmayan numara ile WhatsApp’ta nasıl mesajlaşılır? WhatsApp'ta bir numarayı rehbere kaydetmeden mesajlaşma nasıl olur? Kişiyi rehbere eklemeden WhatsApp'tan mesajlaşma özelliğine tıkla sohbet et özelliği denilmekte. Peki Tıkla sohbet et özelliği nasıl kullanılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-16 19:11:00 - 2020-12-16 19:11:43
Telefon rehberinde olmayan numarayla WhatsApp sohbet etmek

Popüler ücretsiz mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden her gün milyonlarca insan mesaj göndermekte. İnsanlar çeşitli iletilerini sevdiklerine ya da arkadaşlarına WhatsApp mesajla yoluyla göndermekte. WhatsApp’ta birine mesaj göndermek istenildiğinde, o kişini telefonun rehberine kaydedip sonra istedikleri mesajı gönderebilmekte. Peki rehbere eklenmeyen bir numaraya da WhatsApp’tan mesaj göndermenin yolu var mı? Telefon rehberinde kayıtlı olmayana WhatsApp’tan nasıl mesaj gönderilir?

Tıkla sohbet et özelliği nasıl kullanılır? sorusunun yanında ‘Rehberde kayıtlı olmayan kişi whatsapp çevrimiçi, WhatsApp yabancı numaralara kapatma, WhatsApp numara görünmeden mesaj atma, Whatsapp'ta kayıtlı olmayan numaradan mesaj engelleme, WhatsApp rehberde olmayan kişiye mesaj atma nasıl yapılır? sorulmakta. 

Tıkla sohbet et özelliği nasıl kullanılır?

WhatsApp’ın tıkla sohbet et özelliği, telefon rehberinizde kayıtlı olmayan kişilerle sohbet başlatmanıza olanak verir. Sohbet etmek istediğiniz kişinin aktif bir WhatsApp hesabı varsa ve siz bu kişinin telefon numarasını biliyorsanız oluşturacağınız bağlantıyı kullanarak bu kişiyle sohbet başlatabilirsiniz. Oluşturduğunuz bağlantıya tıklandığında otomatik olarak bu kişiyle aranızda bir sohbet açılır. Tıkla sohbet et özelliği hem telefonunuzda hem de WhatsApp Web’de çalışır.

Kendi bağlantınızı oluşturma

https://wa.me/ bağlantı formatını kullanın. Bu bağlantıdaki değişkeni, uluslararası formatta yazılmış eksiksiz bir telefon numarasını gösterir. Telefon numarasını uluslararası formatta eklerken herhangi bir sıfır rakamı, parantez veya çizgi kullanmayın.

Örnekler verecek olursak:

Şu formatı kullanın: https://wa.me/1XXXXXXXXXX

Şu formatı kullanmayın:  https://wa.me/+001-(XXX)XXXXXXX

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