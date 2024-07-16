Telefon numaralarının güvenliği için bunları uygulayın!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, telefon numaraları kişisel kimlikler, sosyal ağlar ve bankacılık uygulamaları gibi birçok çevrim içi hizmete giriş yapmak için kritik önem taşıyor. Numaranın kaybedilmesi, sahibinin ciddi güvenlik sorunları yaşamasına yol açarken, önemli kişisel ve finansal bilgilere yetkisiz erişim riskini de artırıyor.

Kaspersky uzmanları, telefonun sim kartıyla birlikte kaybolduğunda veya çalındığında ortaya çıkabilecek endişe verici durumlara dikkati çekerek, bu durumun telefon sahibinin dijital güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturabileceğini belirtti.

Sim kartların başka bir telefona kolayca aktarılabildiğini kaydeden uzmanlara göre, Pin koruması olmadığında telefon numarasına bağlı kişisel hesaplar yetkisiz erişimlere karşı savunmasız hale gelebiliyor. Bu gibi durumlarda en kısa sürede sim kartın bloke edilerek hizmet sağlayıcıyla iletişime geçilmesi gerekiyor.

Kayıp cihazdaki Sim kart devre dışı bırakıldığında, sahibine yönelik kötüye kullanım riski de ortadan kalkıyor.

Bloke işleminin ardından, aynı telefon numarasına sahip yeni bir Sim kart temin edilmesi gerekiyor. e-Sim kullanıcıları ise telekomünikasyon şirketiyle iletişime geçerek kayıp cihazdaki Sim kartın devre dışı bırakılmasını ve yeni bir cihazda bağlantı kurulmasını talep etmeli.

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- Numara değişikliği sürecinde dikkatli olunmalı

Uzmanlar, numara değişikliği sürecinin dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, mobil operatörlerin kullanım dışı kalan numaraları belirli bir süre sonra başka birine atayabildiğini ve bunun da kişisel bilgileri riske atabileceğini belirtiyor. Numara değişikliği sürecinin aceleye getirilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, eski numara aktifken yeni bir hat almanın en güvenli seçenek olacağını anlatıyor.

Uzmanlar, geçiş döneminde hesapların önceki numaradan güvenli bir şekilde ayrılması gerektiğini vurgularken, bu süreçte şifre yöneticisi kullanmanın numaranın giriş kimliği olarak kullanılan hizmetlerin belirlenmesinde faydalı olacağının altını çiziyor.

Kaspersky uzmanları, şu uyarılarda bulunuyor:

"Oltalama yöntemiyle veya mobil telefon şirketinden olduklarını iddia eden dolandırıcıların hassas bilgileri açığa çıkarmaya yönelik aramalarıyla elde ediliyor. Kişinin ad, adres ve sosyal güvenlik numarasını ele geçirdikten sonra dolandırıcılar, mobil operatörü telefon numarasını kendi kontrol ettikleri yeni bir Sim karta geçirmeye zorlayabiliyor. Bu, dolandırıcıların tek kullanımlık şifreler gibi o numaraya gönderilen tüm mesajları ele geçirmelerine olanak tanıyor ve bu da finansal ve kişisel hesaplara erişmelerini sağlıyor.

Bu tür dolandırıcılıklara karşı korunmak için, kişisel bilgiler isteyen veya hızlı bir şekilde hareket etmeye zorlayan e-posta ve aramalara karşı dikkatli olmak önem taşıyor. Şüpheli iletişimleri doğrudan operatörle resmi kanallar üzerinden doğrulamak gerekiyor.

Bir sim kartı değişimi şüphesi varsa, hemen operatörle iletişime geçmek ve hesabı güvence altına almak, finansal beyanları yetkisiz işlemler açısından izlemek önem taşıyor. Mobil sağlayıcıyla hesap değişiklikleri için benzersiz bir PIN veya şifre eklemek de korumayı artırırken, Kaspersky Premium gibi kapsamlı siber güvenlik çözümleri kullanmak da hassas verilerin elde edilmesini amaçlayan sitelere karşı koruma sağlıyor."

- "Kötüye kullanım risklerini tanıyarak, gelecekte büyük sıkıntı ve kayıplardan korunabiliriz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Web İçeriği Analiz Uzmanı Anna Larkina, hassas verilerin korunmasında modern siber güvenlik çözümlerinin etkili olabileceğini belirtti.

Larkina, "Bugünün birbirine bağlı dünyasında, telefon numaraları dijital parmak izi gibi en önemli kişisel tanımlayıcılar haline geldi. Onların güvenliğine en üst düzeyde dikkat etmek önemlidir. Bu sayede kötüye kullanım risklerini ve tehlikeyi tanıyarak, gelecekte büyük sıkıntı ve kayıplardan korunabiliriz. Ayrıca, dikkatli olmak ve modern siber güvenlik çözümleri ile birlikte hareket etmek çeşitli tehditlere karşı güçlü bir savunma oluşturur." ifadelerini kullandı.