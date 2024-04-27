Telefon konuşmalarında öne çıkan Realme C65 5G tanıtıldı! Resmen duyurdular: Çarşı pazar karışacak!

Realme, bu ayın başlarında sadece 4G desteğine sahip olan C65‘i tanıtmıştı. Bugün ise şirket telefonun 5G versiyonunu tanıttı. Realme C65 5G, bizi 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla eşleştirilen MediaTek Dimensity 6300 yongasıyla karşılıyor.

Bu yongaya 120 Hz yenileme hızına ve 8 megapiksellik selfie kamerasına sahip 6.67 inçlik LCD ekran eşlik ediyor. Arka taraftaki dairesel kamera adasında 50 megapiksellik ana, LED flaş, titreşim sensörü ve ultra geniş açı üniteleri mevcut.

Tüm bu donanıma 15W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh’lık bir batarya güç veriyor. Cihazın diğer özellikleri arasında IP54 sertifikası, 3.5mm kulaklık girişi ve Air Gestures hareketleri bulunuyor. Son olarak Realme C65 5G modelinin 125 dolarlık bir başlangıç fiyatı olduğunu ekleyelim.