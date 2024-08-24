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Teknoloji Telefon kiralama devri başladı... Ancak verilere dikkat
Teknoloji

Telefon kiralama devri başladı... Ancak verilere dikkat

Yeniakit Publisher
2024-08-24 13:14:00 -
Telefon kiralama devri başladı... Ancak verilere dikkat

Bazı teknoloji marketlerinin başlattığı akıllı telefonların uzun dönemli kiralanması uygulamasına karşı tüketicilere "veri gizliliği" uyarısı yapıldı.

Bazı teknoloji marketleri, akıllı telefonlar için uzun dönemli kiralama seçenekleri sunmaya başladı. Kiralama işlemi kapsamında kullanıcıya sıfır ve üretici garantisinde akıllı telefonlar veriliyor. Kiralanacak ürünün kutusu ilk kez kiralama esnasında açılıyor. Akıllı telefonlar, 12, 18 veya 24 ay gibi sürelerle kiralanabiliyor. Kiralama öncesinde tüketicinin kredi notuna bakılırken kimlik bilgilerinin de eksiksiz verilmesi gerekiyor.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, akıllı telefon kiralama uygulamasının tüketiciler açısından bazı olumsuz yönlerinin olabileceğini söyledi.

Küçük, tüketicilerin kiraladığı telefon için ödeyecekleri bedelin, satın aldıklarında ödediklerinden daha yüksek olabileceğini belirterek, telefon kiralayacak tüketicilerin satın alma ile kiralama bedeli arasındaki farkı mukayese etmelerinin gerektiğine dikkati çekti.

Kiralanmış telefonların veri gizliliği açısından da bazı mağduriyetlere sebep olabileceğini dile getiren Küçük, kullanıcılara şu uyarılarda bulundu:

"Tüketicilerin kiraladığı akıllı telefona yükledikleri gizli ve kişisel bilgilere dikkat etmesi gerekiyor. Bazı vatandaşlar, bu telefonları kiralama süreci sonunda satın almayacak, bu durumda kaydedilen kişisel bilgi ve verilerin mutlaka sıfırlanmasında yarar var. Sıfırlanmayan bilgi ve veriler, ilerleyen süreçte tüketiciye olumsuz yansıyabilir."
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Küçük, kiralanmış cihazların kullanımını sırasında ortaya çıkabilecek "kaybetme" gibi durumlarda da tüketiciye yüklenebilecek tazminat ve sigorta kapsamının da iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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