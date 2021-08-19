Telefon görüşmesi yaptılar! Çin'den Afganistan çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yeni hükümet kurulması sürecinde uluslararası toplumun Afganistan'a baskı yapmak yerine desteklemesi gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vang, Afganistan'daki gelişmelere dair İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi yaptı.

Vang, görüşmede, Afganistan'daki sürece ilişkin, "Uluslararası toplum daha fazla baskı uygulamak yerine Afganistan'ı olumlu yönde teşvik etmeli ve yönlendirmeli." dedi.

"Taliban'ın, ABD liderliğindeki bir işgal tarafından zorla (ülkeden) çıkarıldıktan yaklaşık 20 yıl sonra yeniden iktidara geldiği" değerlendirmesinde bulunan Vang, Afganistan'daki durumun istikrarsız olduğuna ve belirsizliğini koruduğuna dikkati çekti.

Vang, ayrıca, uluslararası topluma Afganistan'ın jeopolitik bir savaş alanı olarak kullanılmaması çağrısında bulunarak, ülkenin bağımsızlığına ve halkının iradesine saygı göstermesi gerektiğini kaydetti.