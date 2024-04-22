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Teknoloji Telefon fiyatları yükseldi, yurt dışına talep arttı! BTK verileri paylaştı
Teknoloji

Telefon fiyatları yükseldi, yurt dışına talep arttı! BTK verileri paylaştı

Yeniakit Publisher
2024-04-22 15:20:00 - 2024-04-22 15:20:51
Telefon fiyatları yükseldi, yurt dışına talep arttı! BTK verileri paylaştı

Türkiye'de telefon fiyatları yükseldikçe vatandaşların yurt dışın pazarına ilgisi artmaya başladı. BTK'nın açıkladığı verilere göre bir önceki yıla kıyasla IMEI kayıtları yüzde 25 artış gösterdi.

BTK’nın yayınladığı raporda geçtiğimiz yıl 12 ay boyunca Türkiye’de 12 milyon 53 bini cep telefonu, 3 milyon 248 bini diğer cihazlar olarak toplamda 15 milyon 301 bin cihaz için IMEI kayıt yapıldı. 2024 yılında yapılan zamla birlikte IMEI telefon kayıt ücreti 20 bin TL’den 31,692 TL’ye yükselse de hala avantajlı olduğunu düşünen tüketiciler, yurt dışından telefon ve diğer elektronik cihazları getirmeye devam ediyor.

Özellikle Apple ve Samsung kayıtlarında büyük artış gözlendi. Birinci sırada 3 milyon 639 bin cihaz kaydı ile Samsung yer alırken, hemen arkasından 3 milyon 181 bin cihaz kaydı ile Apple geliyor. Son dönemlerde dolar kuruyla birlikte Apple tarafından yapılan zamlar da bu oranın artmasında etkili oldu.

Apple Türkiye’den bir İphone almak istediğimizde en düşük modeli için 58 bin 499 TL ödememiz gerekiyor. Amerika’dan almak istediğimizde ise 799 dolar + IMEI kayıt ücreti ile anlık dolar kurundan 57 bin 700 TL civarı bir miktara denk geliyor.

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