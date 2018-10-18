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Telefon dolandırıcısına 12 yıl hapis, 220 bin TL ceza!

Telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 220 bin lira para cezası verildi.

18 Ekim 2018 Perşembe 14:30
Telefon dolandırıcısına 12 yıl hapis, 220 bin TL ceza!

Kastamonu'da, telefonla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 220 bin lira para cezası verildi.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Kişinin kendisini kamu görevlisi, bankacı, sigortacı veya kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı" iddiasıyla bir yıldır tutuklu yargılanan Yılmaz Doğaç ve avukatı katıldı. 

Yılmaz Doğaç savunmasında, Adana'da yaşadığını belirterek şunları dile getirdi:

"Adana'dan Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine geldim. Daha önce kendisiyle görüşülen yaşlı bir kadının evine gidip kapıdan içinde para ve altınlar olan poşeti aldım. Poşette 5 bin lira para ile ziynet eşyası vardı. Eşinin Kastamonu merkezde olduğunu öğrendim. Onun yanına geldim.  Bankadan 10 bin 700 dolar ve 8 bin avro çekmişti. Paranın hepsini bana verdi. Paraları alıp Adana'ya geri döndüm."

Başka bir dolandırıcılık işi için Kastamonu'ya geldiğinde yakalandığını kaydeden Doğaç, üzerine atılı suçları kabul etti.  

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın dolandırıcılık suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi. 

Mahkeme heyeti, Yılmaz Doğaç'ın dolandırıcılık ve dolandırıcılığa teşebbüs suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 220 bin lira para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 14:30
  1. Kastamonu
  2. Adana
  3. telefon
  4. dolandırıcı
  5. hapis cezası

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