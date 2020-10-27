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Yaşam Telefon aboneliği nasıl iptal edilir? Telefon internet aboneliği iptali nasıl yapılır?
Yaşam

Telefon aboneliği nasıl iptal edilir? Telefon internet aboneliği iptali nasıl yapılır?

Telefon abonesi olup da aboneliğini iptal ettirmek isteyenlere bir kolaylık daha geldi. Telefon aboneliğini iptal ettirmek için, ilgili kuruma yazılı dilekçe yazıp fax çekmek artık tarih oluyor. Geçmişte vatandaşlar devletten kamu hizmeti almak için günlerce uğraşır sıra alırdı. Sırası geldiğinde ise işini halletmek günlerini alırdı. Şimdilerde ise devlet hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. E devlet girişi ile dakikalar içerisinde kamu hizmeti yapılıyor. Telefon abone iptali de artık e devlet üzerinden yapılacak. Peki telefon aboneliği nasıl iptal edilir? Telefon internet aboneliği iptal başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:01:00 - 2020-10-27 12:58:56
Telefon aboneliği nasıl iptal edilir? Telefon internet aboneliği iptali nasıl yapılır?

Eskiden devlet kurumlarından hizmet almak adeta ölümdü. Yığınla bürokratik işlemler nedeniyle vatandaş işini halletmek için devlet kurumlarına gitmeye çekinirdi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmetler dijital ortamda e devlet üzerinden vatandaşın ayağına gitmekte. Sabıka kaydı, SGK hizmet dökümü, borç bildirimleri, emekli maaş kesintileri başta olmak üzere yüzlerce kamu hizmeti devlet kapısı olan e devlet üzerinden vatandaşa sunulmakta. E devlet üzerinden alınan hizmete telefon ve internet aboneliği iptali de eklendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin artık e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı. Peki Telefon internet aboneliği iptal başvurusu nasıl yapılır?

Telefon aboneliği nasıl iptal edilir? 

Telefon internet aboneliği iptali nasıl yapılır? elektronik haberleşmede abonelik iptali, telefon internet abonelik iptali nasıl yapılır? Telefon aboneliği nasıl iptal edilir? İnternet aboneliği nasıl iptal edilir? Telefon aboneliği ya da internet aboneliği iptali yapacaklar, korona virüs tedbirleri kapsamında ilgili kurumlara gitmeye gerek kalmadan  "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e devlet şifresi yardımıyla telefon ve internet abonelik iptal başvurusunu yapacaklar. E devlet girişi yapıldıktan sonra sitenin en üst kısmında yer alan arama çubuğuna Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yazılır. Buradan telefon aboneliği ya da internet aboneliği iptali sekmesine tıklanır. Burada istenilen bilgiler doldurulduktan sonra telefon aboneliğinin iptali gerçekleştirilmiş olunur.

 

E devlet üzerinden yapılacak hizmetlerden bazıları

E-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, PTT, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanılmakta.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu e devlet

- Mobil/Sabit/İnternet/Kablo TV/Uydu İşletmecilerinden Borç ve Alacak Sorgulama

- Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri

- IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme

- IMEI Kaydet

- IMEI Sorgulama

- Numara Taşıma Sorgulama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim bölümünden adınıza kayıtlı numaraları öğrenebilirsiniz. Ayrıca IMEI sorgulayarak telefonunuzun kayıt bilgilerinize bakabilir, adınıza ait borç bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Emniyet Genel Müdürlüğü e devlet

- Araç Sorgulama

- Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama

Adınıza ve plakanıza borç sorgusunu bu menü üzerinden yapabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu e devlet

- 4A Emekli Aylığı Kesintileri

- 4A Emekli Aylık Bilgisi

- 4A Emekli Ödeme Bilgileri

- 4B Borç Durumu

- 4B Emekli Aylığı Kesintileri

- 4B Aylık Bilgisi

- 4B Tescil Kaydı

- 4C Emekli Aylığı Kesintileri

- 4C Bir Aylık Maaş Tercihi

- 4C Tescil Kaydı

SGK, SSK işlemlerinizi bu bölümden yapabilirsiniz. SGK hizmet dökümünü alabilir, 4A-4B-4C olan bütün işlemlerinizi yapabilirsiniz.

e devlet
e devlet

Teknoloji

e devlet

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