Tele 1'in borcunu ödeyecekler! Halk TV'ye bu paralar nereden akıyor?

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Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan, yayın ilkelerine aykırı hareket edip, "Tele 1'in lisansı iptal edilmeye çalışılıyor." hezeyanını öne süren Merdan Yanardağ'a destek açıklaması geldi.

Merdan Yanardağ, Tele 1'in 1 milyon 800 bin liralık RTÜK borcunun, ayın 22’sine kadar ödenmemesi halinde, haciz ve lisans satışı tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını söyledi.

Bu paralar nereden akıyor?

Devreye giren Cafer Mahiroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tele 1'e maddi destek sunacaklarını ifade etti.

Yaşadığımız bu zorlu günlerde saflarımızı sıkı tutup yoldaşlarımızla el ele tutuşmalıyız. Tele1'e yapılan ablukanın kırılması için Halk TV olarak maddi manevi tüm gücümüzle yanınızdayız . Karanlığa bir ışık yanacaksa onu birlikte yakacağız. Halk TV üzerine düşeni yapmaya hazırdır.