Tele 1'den Halk Tv'ye olay gönderme! 'Yaptığınız doğru bir gazetecilik değil'

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını görüşerek bazı televizyon kanallarına ceza verdi. Bu kanallardan ikisi de yalanda birbiri ile yarışan Tele 1 ve Halk Tv oldu.

Özalkuş'tan Halk Tv'ye tepki!

Tele 1 Ana Haber'de RTÜK tarafından verilen cezalar haberleştirildi. İlgili VTR yayımlandıktan sonra yorum yapan Evren Özalkuş, Halk Tv'ye tepki gösterdi.

'Yaptığınız doğru bir gazetecilik değil'

Halk Tv'nin, RTÜK tarafından verilen cezaları haberleştirirken Tele 1'in adını kullanmadığını söyleyen Özalkuş, "Belirtmeden geçemeyeceğiz. İzlediğiniz gibi biz haberimizde TELE 1 dışında ceza alan diğer televizyon kanallarının adını açıkça verdiğimiz ve aldıkları cezalafrın niteliğini de belirttiğimiz halde dost kuruluş olarak düşündüğümüz Halk Tv ise sanki Tele 1'e hiç ceza kesilmemiş ve sadece kendilerine ceza kesilmiş gibi haber yapıyor. Bu tutum doğru bir gazetecilik anlayışı olmadığı gibi ki gerçek gizlenmiş oluyor, dostluğa da yakışmıyor." dedi.