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Gündem Tele 1 kanalında böyle konuştular! Bu kanala dur diyecek yok mu?
Gündem

Tele 1 kanalında böyle konuştular! Bu kanala dur diyecek yok mu?

Yeniakit Publisher
2023-11-28 07:14:00 -

CHP fondaşı medyada skandallar bitmiyor. Bu kez de terör sevici açıklamalarıyla bilinen Merdan Yanardağ'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu TELE 1'de "Kürdistan" ve Yılmaz Güney'li bir skandal yaşandı. TELE 1'de canlı yayın programına katılan Yazar Atilla Dorsay, terör güzellemesi yaptı ve "Yılmaz Güney bir hakimi öldürdü diye mahkum mu edelim?" dedi. Dorsay daha da ileri giderek konuşmasında "Bırakalım da Kürdistan'ı kursunlar" ifadeleri de kullandı.

Türkiye muhalefetin kirli pazarlıklarla geçirdiği bir genel seçimi aylar önce geride bıraksa da CHP'nin fonladığı medya çizgisini bozmuyor. CHP fondaşı TELE 1'de yayınlanan program sırasında bir skandala daha imza atıldı. Yazar Atilla Dorsay'ın "Yılmaz Güney" ve "Kürdistan" yorumları büyük tepki çekti.

ATİLLA DORSAY'DAN SKANDAL SÖZLER!

Program sırasında terör güzellemesi yapan Dorsay, "Yılmaz Güney bir hakimi öldürdü diye mahkum mu edelim?" diyerek skandal ifadeler kullanırken, bununla yetinmedi ve terör güzellemesine soyunarak "Bırakalım da Kürdistan'ı kursunlar" deme hadsizliğinde bulundu.

"HAKİM ÖLDÜRDÜ DİYE MAHKUM MU EDELİM?"

Dorsay'ın açıklamaları sosyal medyadan da büyük tepki çekti. Yılmaz Güney'i savunmak için ilginç bir savunmaya girişen Dorsay, Güney'in bir hakimi öldürmesiyle ilgili "Yılmaz Güney bir hakimi öldürdü diye adamı mahkum mu edelim?" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"BIRAKALIM DA KÜRDİSTAN'I KURSUNLAR"

Canlı yayında hızını alamayan Dorsay bu sözlerle de yetinmedi ve daha da ileri gitti. Kürtleri bölücülüğe teşvik eden ifadeler kullanan Dorsay, adeta bölücülere destek verdi. Dorsay "Bugün Kürtler, dünya üzerinden kendi devleti olmayan tek ırk. Var mı Kürdistan? Yok, bırakalım da kursunlar." açıklamasında bulundu.

"EŞİNİ ÖLDÜRDÜ GALİBA ÇEKİLMEZ KADINDI"

Programda ayrıca Özdemir İnce, karısını boğarak öldüren Althusser için "Althusser de karısını boğdu. Ne oldu? Karısı da galiba çekilmez bir kadındı." ifadeleri kullandı. Diğer katılımcılar da bu iğrenç espriye gülerek yanıt verdi.

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Yorumlar

Salih

Hainler bu ülkede cirit atar

Şehmus1453

İşte bu pislik sürülerine dokunulmadığı için milletin çoğunluğu adaletin kanunun olmadığına inanıyorlar. Ben hiç inanmıyorum.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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