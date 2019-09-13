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Telaşı, 270 bin lirasını kurtardı

Tekirdağ İl Jandarma ekipleri, kendisini savcı ve hakim olarak tanıtarak yaşlı kadınların korkulu rüyası haline gelen dolandırıcıyı yakaladı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:57
Telaşı, 270 bin lirasını kurtardı

Tekirdağ İl Jandarma ekipleri, kendisini savcı ve hakim olarak tanıtarak yaşlı kadınların korkulu rüyası haline gelen dolandırıcıyı yakaladı. Olaya ilişkin bir kişi daha aranıyor.


Olay, Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kendisini savcı olarak tanıtan G.A isimli şüpheli hedef aldığı Siliva Velikova Can isimli yaşlı kadını telefonla aradı. Kendisini bir süre savcı olarak tanıtan şahıs Velikova’yı bir bankaya yönlendirdi.


Telaşı 270 bin lirasını kurtardı


Bunun üzerine bankaya giden Velikova, banka görevlisine 270 bin lira çekmek istediğinibelirtti. Siliva Velikova Can isimli yaşlı kadının oldukça telaşlı halinden şüphelenen banka görevlisi hesap hareketlerine şerh düşünce Velikova’nın dolandırıcı için dilediği 270 bin lirayı çekmesi mümkün olmadı.


İstanbul’da yakalandı


Bunun üzerine banka görevlisi durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri yaşlı kadının ifadesine başvurarak olaya ilişkin titiz bir çalışma başlattı. Titiz çalışmalar sonucu jandarma konuyla ilgili dolandırılan başka mağdurlarında olduğu bilgisine ulaştı. Dolandırıcılık yaptığı tespit G.A’ın İstanbul Esenyurttaki evine operasyon düzenlendi.


Yaşlı bir kadını daha dolandırmış


Tekirdağ’a getirilen G.A. ifadesinde, farklı tarihlerde yine Tekirdağ’da R.A. isimli bir yaşlı kadını daha telefonla arayıp korkuttuktan sonra 69 bin lirasını aldığını itiraf etti. İfadesi alınan G.A. bu işlerde kendisine yardım eden bir kişinin daha olduğunu belirtti. Jandarmadaki ifadesi tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, jandarma diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:57
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