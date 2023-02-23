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Siyaset Telaşa düşmeleri boşuna değil!
Siyaset

Telaşa düşmeleri boşuna değil!

Türkiye'nin, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile altından kalkmakta zorlanacağı büyüklükte bir deprem yaşadığını belirten Mahmut Övür, "Birilerinin telaşa kapılıp felaket üzerinden siyaset yapma derdine düşmesi boşuna değil." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 11:54:00 -
Telaşa düşmeleri boşuna değil!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde büyük yıkım yaşandı. Bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak isterken muhalefet tarafından önü kesilmeye çalışılan AK Parti hükümet, depremin ilk anından itibaren sahada vatandaşının yanında oldu. Muhalefet ise olaydan siyasi rant devşirmenin peşine düştü.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, deprem üzerinden siyasi hesap yapanlara değindi.

Övür'ün bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Türkiye, üst üste gelen birçok sorunla boğuşurken, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile baş etmekte zorlanacağı çok büyük ve yıkıcı bir depremle karşı karşıya kaldı. Bunu da atlatabilecek güce sahip ve atlatıyor da... Birilerinin telaşa kapılıp felaket üzerinden siyaset yapma derdine düşmesi boşuna değil.

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Yorumlar

Mak

Ne köy olur ne kasaba bunlardan bi b..k bi CACIK olmaz.Iclerinde sunun su hali iyi diyecek hic bitanesi yok yok.Hepsi de Ihtiras sahibi SA...MIS piyonAPARAT Projeler
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