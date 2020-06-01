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Eğitim

Telafi eğitim ne zaman yapılacak son dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Özel okullar, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacak" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:20:00 - 2020-06-01 15:23:25
Telafi eğitim ne zaman yapılacak son dakika

"Özel öğretim kursları da gerekli önlemleri alarak, velilerin istemesi halinde, eğitimlere bugünden itibaren başlayabilecek." denilen MEB açıklamasında, "Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de eğitimlere 15 Haziran'dan itibaren başlayabilecek." ifadeleri kullanıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da "Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği. LGS ile ilgili tedbirlere devam ediyoruz. Sınav evrakı dağıtacak görevliler eldiven kullanacak. Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak." şeklinde açıklamada bulundu.

 

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