Telafi eğitim başvurusu nereden yapılacak? Telafi eğitim başvuruları devam ediyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı başladı. 31 Ağustos'a kadar devam edecek telafi eğitimi başvuruları 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında kabul edildi. Peki telafi eğitim başvuruları nereden yapılacak? Telafi eğitim başvuruları devam ediyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitime ilişkin olarak şunları söyledi: “İstedikleri zaman, istedikleri hafta, istedikleri gün yapacakları tek şey, telafidebendevarim.meb.gov.tr'ye başvurabilirler. Orada il, ilçeler var. Oradan başvuru yapabilirler. 300 bin civarında öğretmenimiz de 'telafide ben de varım" diye başvuru yaptı. Öğrenci sayısı yaklaşık 8 milyon civarında. Bulunduğunuz ilde, ilçede etkinliğin hepsine katılabilirsiniz.Bizim görevimiz okulları açık tutmak. Bilim insanları önümüze tablo koyar da derse ki, 'sayısal veriler endişe verici, öğretmenlerimiz ve çocuklarımızın sağlığı endişe altında' o zaman biz MEB olarak 'okullar kapatılsın' diye bir karar vermiyoruz. MEB ilk defa başka bakanlıkların verilerini dikkate alarak kararlar almaya başladı.”