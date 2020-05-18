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Telabyad ve Resulayn’da drone ve bomba arama köpeği devri

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden temizlenen Telabyad ve Resulayn bölgelerinde huzur ve güven ortamının kalıcı olmasını sağlamak için çalışan kahraman Mehmetçik, 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:42:45 -
Telabyad ve Resulayn’da drone ve bomba arama köpeği devri

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden temizlenen Telabyad ve Resulayn bölgelerinde huzur ve güven ortamının kalıcı olmasını sağlamak için çalışan kahraman Mehmetçik, 7 gün 24 saat görev yapıyor. Mehmetçiğin en büyük yardımcıları ise insansız hava araçları ve bomba arama köpekleri oluyor.


Telabyad ve Resulayn ilçesinde rutin arama tarama çalışmaları yaparak terör örgütlerinin tuzakladığı mayınları imha etmeye devam eden güvenlik güçleri, her iki ilçenin giriş çıkışlarındaki kontrol noktalarındaki görevlerine 24 saat esasıyla devam ediyor. Bölgede yerel polis Şurta ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile iş birliği içinde görev yapan Jandarma Komutanlığı timleri, terörist eylemlere ve sızma girişimlerine karşı havadan drone görüntüleri ile tespit yaparken karada ise hassas burunlu bomba arama köpekleriyle çalışıyor.


Bölgeye giriş çıkış yapan tüm araçların didik didik arandığı, kimlik ve evrak kontrollerinin yapıldığı noktaları bir an olsun boş bırakmayan Mehmetçik, iftarlarını da görev yaptıkları yerde birlikte açıyor.

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