Tel şehriyeli çorba nasıl yapılır?

MALZEMELER:

3 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası (biraz biber salçası da ekleyebilirsiniz)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı tel şehriye

Karabiber, tuz

5 su bardağı su

1 su bardağı tavuk suyu

YAPILIŞI:

Çorbanın yapılacağı tencereye tereyağı ve sıvı yağ alınır. Salça kavrulur ve ardından rendelenmiş domatesler eklenir. Sonra şehriyeler eklenerek kavrulur.

Baharatlar eklenir ve suyu da eklenerek pişmeye bırakılır. Pratik ve çok lezzetli bir şehriye çorbası hazır.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.