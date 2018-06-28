Tel şehriyeli çorba nasıl yapılır?
Tel şehriye çorbası, tarifi en çok merak edilen çorbalardan biridir. Sizde akşam yemeğine tel şehriyeli çorba yapmak isterseniz bu tarifi deneyebilirsiniz.28 Haziran 2018 Perşembe 15:00
MALZEMELER:
3 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası (biraz biber salçası da ekleyebilirsiniz)
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Yarım yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı tel şehriye
Karabiber, tuz
5 su bardağı su
1 su bardağı tavuk suyu
YAPILIŞI:
Çorbanın yapılacağı tencereye tereyağı ve sıvı yağ alınır. Salça kavrulur ve ardından rendelenmiş domatesler eklenir. Sonra şehriyeler eklenerek kavrulur.
Baharatlar eklenir ve suyu da eklenerek pişmeye bırakılır. Pratik ve çok lezzetli bir şehriye çorbası hazır.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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