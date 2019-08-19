Tel Rıfat'ta terör hedefleri vuruldu
Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırılara ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildi19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:51
ANKARA (AA) - Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırılara karşılık verilerek terör hedefleri vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına, Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce saldırıda ve taciz ateşinde bulunuldu.
Bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılığı veren TSK, teröristlere ait hedefleri vurdu.
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