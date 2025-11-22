IMF'den Türkiye Ekonomisine Övgü: "İhtiyatlı Politikalar Önemli Başarılar Sağladı"

Uluslararası Para Fonu (IMF), 4. Madde konsültasyonu kapsamında Türkiye ziyaretini tamamlayan personelinin ön bulgularını içeren bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Türk yetkililerin büyümeyi korurken enflasyonu düşürme taahhüdünün başarılı olduğu, bu başarıların arasında enflasyonun kademeli düşüşü, liraya güvenin artması ve rezervlerin güçlenmesi gibi göstergelerin bulunduğu aktarıldı.

TCMB VE MALİYE POLİTİKASININ KİLİT ROLÜ

IMF, büyümenin sağlam kaldığı ve risklerin halen yüksek olmasına rağmen geçen yıla göre azaldığına dikkat çekti.Bu başarıda "güçlü politikaların kilit rol oynadığı" belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reel faiz oranlarını yüksek tutmak ve finansal riskleri kontrol altına almak için çeşitli araçlar kullandığı, bu yıl bütçe açığındaki azalışın ise enflasyonu dizginlediği kaydedildi.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ, ENFLASYON DÜŞECEK

Fonun açıklamasında, kısa vadede GSYH büyümesinin sağlam kalmaya devam edeceği ve enflasyonun kademeli olarak düşeceği beklentisi paylaşıldı.

Ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3.5 büyümesinin beklendiği, 2026'da ise düşen politika faizleri ve gevşeyen mali duruşun etkisiyle büyümenin yüzde 3.7'ye çıkacağı vurgulandı.

Enflasyon beklentilerine değinen IMF, 2025 sonu enflasyonunun yüzde 33 olmasını beklediğini belirtti. İleriye bakıldığında, ılımlı ücret artışı ve azalan ataletin enflasyonu kademeli olarak düşüreceği aktarıldı.

SOMUT MALİYETLER VE YAPISAL REFORMLAR VURGUSU

IMF, dezenflasyonun yavaş hızının, ekonominin küresel şoklara karşı savunmasız olduğu dönemi uzattığını ve bunun somut maliyetler getirdiğini ifade etti.

Daha istikrarlı bir yola ilerlemek için önceliğin gelir odaklı maliye politikalarının sıkılaştırılmasına ve daha sıkı para politikasına verilmesi gerektiği belirtildi.

Ek olarak, işgücü ve ürün piyasaları gibi alanlarda yapılacak tamamlayıcı yapısal reformların büyüme potansiyelini artıracağı vurgulandı.