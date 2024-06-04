Tel Aviv'de yüzlerce gösterici meydanlara çıktı

İsrail ordu radyosuna göre, göstericiler Savun Bakanlığı önündeki Begin yolunu trafiğe kapadı.

İbranice yayın yapan Walla internet sitesi, göstericilerin "Hemen takas anlaşması" ve "Hepimiz terkeden hükümet tarafından kaçırıldık" şeklinde sloganlar attığını belirtti.

İnternet sitesi, gösterinin Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin temsilcileri tarafından yapılan çağrıyla düzenlendiğini ve esir takası anlaşmasının hükümet tarafından yapılmamasının protesto edilmesinin talep edildiğini kaydetti.

Gösteriye katılan Gazze'deki İsrailli esirlerden Einav Zangauker'in annesi, "Esir takası anlaşması yapılana dek buradan ayrılmayacağım. İsrail vatandaşlarına bu gösteriyle bizlere katılması çağrısı yapıyorum" dedi.

Bunu neden hak ettiklerini ve ölen esirlerin haberini almaya neden ihtiyaç duyduklarını soran anne Zanguaker şunları söyledi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bu hükümetin esirleri ölüme terk etme hakkı yoktur. Kimin gelmesi kimin gelmemesi konusunda karar verme yetkileri yok. Tümünün, canlı ölü geri dönmelerini istiyoruz. Bu akşam bize kati bir delil ulaştı. İşte bu askeri baskının sonuçları, esirlerden ölüleri karşılayacağız"

Zanguaker, şimdi vatandaşların sokaklara inme vakti olduğunu ve trafikte araçların geçişine izin vermeyeceklerini ve tüm yolları kapatacaklarını söyledi.

Benzeri gösteriler Doğu Kudüs'teki Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evi yakınlarında da yapıldı. Esirlerin geri getirilmesini isteyen göstericiler, Gazze'de ölen 4 esirin adlarının yazılı olduğu mumları yaktı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze’deki Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper ve Nadav Popplewell isimli 4 İsrailli esirin yaşamını yitirdiği ve ölüm nedenlerinin incelendiği aktarılmıştı.

Öte yandan İsrail medyasında, 4 esirin İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Biden, dün, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

ABD Başkanı Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

Kaynak: AA