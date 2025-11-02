Tel Aviv’de İşgalciler Ayakta: Gazze Ateşkesi İçin Sokakları Ateşe Verdiler!

Haberlere göre, protestocular ellerinde “Gazze’de kalanlarımızı geri getirin” ve “Yeter artık, çocuklarımızı feda etmeyin” yazılı pankartlarla hükümet binalarına yürüdü. Bazı bölgelerde polisle göstericiler arasında arbede yaşandı, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Tel Aviv yönetiminde uzun süredir devam eden bölünme bir kez daha gün yüzüne çıktı. Netanyahu karşıtı gruplar, hükümeti “askerleri ölüme göndermekle” suçlarken, savaş yanlısı çevreler ise ateşkesin Hamas’a “zaman kazandıracağını” savunuyor.

Gazze’deki direnişin bir yılını dolduran süreçte, İsrail içindeki toplumsal çöküş ve hükümete yönelik öfke her geçen gün daha da büyüyor.