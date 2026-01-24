UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Atletico Madrid 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 yenildi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise evinde Aston Villa'ya 1-0 yenildi.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA kulüpler sıralaması da güncellendi.
İlk 50'de Türkiye'den sadece iki takım yer aldı.
UEFA KULÜPLER SIRALAMASINDA İLK 10:
1- Real Madrid
2- Bayern Münih
3- Inter
4- Manchester City
5- Liverpool
6- PSG
7- Borussia Dortmund
8- Barcelona
9- Bayer Leverkusen
10- Arsenal
148- Trabzonspor
137- Sivasspor
113- Beşiktaş
47- Galatasaray
42- Fenerbahçe ** Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA kulüpler sıralamasında ilk 50 kulüp içinde yer alan iki Türk takımı oldular./ kaynak: haber7
