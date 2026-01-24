  • İSTANBUL
Spor
20
Yeniakit Publisher
UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Atletico Madrid 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 yenildi.

#1
Foto - UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise evinde Aston Villa'ya 1-0 yenildi.

#2
Foto - UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA kulüpler sıralaması da güncellendi.

#3
Foto - UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!

İlk 50'de Türkiye'den sadece iki takım yer aldı.

#4
Foto - UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!

UEFA KULÜPLER SIRALAMASINDA İLK 10:

#5
Foto - UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!

1- Real Madrid

#6
Foto - UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!

2- Bayern Münih

#7
Foto - UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!

3- Inter

#8
Foto - UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!

4- Manchester City

#9
Foto - UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!

5- Liverpool

#10
Foto - UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!

6- PSG

#11
Foto - UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!

7- Borussia Dortmund

#12
Foto - UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!

8- Barcelona

#13
Foto - UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!

9- Bayer Leverkusen

#14
Foto - UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!

10- Arsenal

#15
Foto - UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!

148- Trabzonspor

#16
Foto - UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!

137- Sivasspor

#17
Foto - UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!

113- Beşiktaş

#18
Foto - UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!

47- Galatasaray

#19
Foto - UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var!

42- Fenerbahçe ** Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA kulüpler sıralamasında ilk 50 kulüp içinde yer alan iki Türk takımı oldular./ kaynak: haber7

