  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
24 Ocak 2001: Ali Gaffar Okan'ın şehit edilmesi (Diyarbakır Emniyet Müdürü) Trump'tan Kanada'ya "Altın Kubbe" ve Çin tepkisi Hani hepsi toplatılacaktı? Sahipsiz köpek olayları bitmiyor! İran'dan ABD'ye "topyekün savaş" uyarısı Barış görüşmeleri sürerken Gazze’de bebekler soğuktan ölüyor! Pakistan'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi Trump tepki gösterdi! İngiltere Başbakanı Starmer anında iptal etti Trump’tan İran’a "Yeryüzünden sileriz" tehdidi: Dev filo Körfez yolunda! Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Aldığı haberle sarsıldı: Allah’a havale ediyorum
Dünya İran'daki protestolarda ölü sayısı güncellendi!
Dünya

İran'daki protestolarda ölü sayısı güncellendi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran'daki protestolarda ölü sayısı güncellendi!

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 137’ye yükseldiğini duyurdu.

İran'da ekonomik kiriz nedeniye başlayıp, rejim karşıtı bir hal alaraka devam eden protestolarda ca kaybı artmaya devam ediyor.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 27 bin 797 kişi gözaltına alındı.

CAN KAYBI 5 BİNİN ÜZERİNDE

Gösterilerde çıkan olaylarda 208 güvenlik görevlisi dahil 5 bin 137 kişi yaşamını yitirdi.

HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 5 bin 2’ye çıktığını belirtmişti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

İran’da gösteriler azalmış olsa da ABD’nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

Trump’tan İran’a "Yeryüzünden sileriz" tehdidi: Dev filo Körfez yolunda!
Trump’tan İran’a "Yeryüzünden sileriz" tehdidi: Dev filo Körfez yolunda!

Dünya

Trump’tan İran’a "Yeryüzünden sileriz" tehdidi: Dev filo Körfez yolunda!

İran'dan ABD'ye "topyekün savaş" uyarısı
İran'dan ABD'ye "topyekün savaş" uyarısı

Gündem

İran'dan ABD'ye "topyekün savaş" uyarısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23