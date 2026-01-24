Barış görünmeleri sürerken Gazze’de bebekler soğuktan ölüyor!

Birbiri ardına kurulan sözde barış masaları ve ateşkes söylemleri Gazze’ye ölüm getirmekten başka bir işe yaramıyor. Siyonist terörün her türlü insanlık dışı saldırılarını yaşayan Gazzeliler, şimdi de dondurucu soğuklara minik ciğerparelerini kurban veriyor. Gazze’ye insani yardım malzemelerinin girişini dahi sağlayamayan garantör ülkeler ve uluslararası kurumlar, yine seyirci olmakla yetiniyor.

İNSANLIĞIN UTANÇ SAYFASI; GAZZE!

Soykırım, yıkım ve açlıktan sonra şimdi de dondurucu soğuklar Gazze’de can alıyor. Siyonist terör rejiminin tam abluka ve sistematik zulmünün aralıksız sürdüğü bölgede şartlar her geçen gün daha da ağırlaşırken Gazzelilerin yaşadığı durum, insanlık tarihi için kara bir leke ve utanç sayfasına dönüşmüş durumda.

Altyapının tamamen yok edildiği, ilaç ve gıdaya sınırlı erişimin olduğu, içme suyu bulmanın bir çileye dönüştüğü Gazze’de, yaşanabilir durumdaki tüm bina ve evlerin siyonist terör rejimi tarafından sistematik olarak hedef alınması nedeniyle barınma imkanı mümkün olmaktan çıkmış durumda.

Rüzgara dayanıksız, yağmur ve sel felaketlerinde akıntıya kapılan derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren Gazze halkı, sınır kapılarında bekleyen yardımları kendilerine ulaştırabilecek ‘insanlık vicdanı’nı bekliyor.

SOYKIRIMCI REJİMİN ATEŞKESE UYMASINI BİLE SAĞLAYAMADILAR!

İki yılı aşkın süren siyonist vahşet ve soykırım karşısında çaresiz kalan Müslüman ülkeler ve uluslararası sistem sözde ateşkes sürecinin şartlarını yerine getirme konusunda da vasıfsız kaldı. Geçen yıl varılan sözde ateşkes sürecinden bu yana iki bine yakın ihlal gerçekleştiren Siyonist rejim, yardımların Gazze’ye ulaşmasını da engellemeyi sürdürdü. Bu süre zarfında yapılan saldırılar sonucu çoğu kadın ve çocuk 500 Filistinli şehid edilirken yüzlercesi yaralandı.

Gazze direnişi ve HAMAS esirlerin ve esir cesetlerinin teslimi gibi tüm konularda ateşkese tam bağlı kalırken, sözde garantör ülkeler ve diğer uluslararası kurumlar, siyonist terör rejimine ‘ateşkese uy’ açıklaması yapmaktan başka bir icraat gösteremedi.

GAZZELİLERİN MİNİK CİĞERPARELERİ SOĞUKTA CAN VERİYOR

Dünyanın sessizliği ve tepkisizliğinden güç bulan siyonist terör ordusunun devam eden sistematik zulmü yüzünden yerinden edilen Gazzeliler kışın ağır şartları altında hayat mücadelesini sürdürürken yürek yakan haberler peş peşe gelmeye devam ediyor.

Gazze’de sağlık kaynaklarının son günlerde yaptıkları açıklamalarda en dikkat çeken acı haberler soğuk hava nedeniyle şehid olan minik Gazzeliler.

Son bir hafta içinde yapılan farklı açıklamalarda toplam 4 bebeğin dondurucu soğuk nedeniyle şehid olduğu duyuruldu.

-Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, 27 günlük Aişe el-Ağa isimli bebek, dondurucu soğuklar nedeniyle şehit oldu.

- Gazze kentinde yaşayan 7 aylık Şeza Ebu Cerad, bölgeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar nedeniyle şehit oldu. Tıbbi kaynaklar, küçük Şeza’nın maruz kaldığı aşırı soğuk sonucu vücut direncinin çöktüğü ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

- Sağlık kaynaklarının aktardığı diğer bir bilgiye göre, barınma koşullarının yetersiz olduğu çadırlarda yaşayan 3 aylık Ali Abu Zur, şiddetli soğuk nedeniyle şehid oldu.

- Son olarak dün yapılan açıklamada 6 aylık Yusuf Ömer Ebu Hamala adlı çocuğun, ısınma imkanınnın bulunmadığı derme çatma bir çadırda aşırı soğuktan şehid olduğu duyuruldu.

Ebu Hamala'nın şehadetiyle birlikte, Gazze Şeridi'nde kış başından beri yaşanan aşırı soğuklar nedeniyle can veren çocukların sayısı 11'e yükseldi.