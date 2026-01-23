  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya siyasetinin kalbi Davos’ta attı! Hakan Fidan’dan Trump’ı şaşırtan "kalem" hamlesi İhanetin Belgesi: PKK/SDG’den Siyonist İsrail’e "Bizi Kurtar" Yalvarışı! Yasa dışı göç kapsamında NATO'nun test edilmesi gerektiğini savundu Trump'ın yeni bekçisi Papel’e operasyon! Dev firmaya kayyım atandı: Çok sayıda gözaltı var Adalet yerini buldu! Adnan Oktar örgütünün kilit ismi Bodrum'da yakayı ele verdi! Mazinin İbretlik Vesikası: Karahasanoğlu’ndan "Ders Alın" Çağrısı! Deprem toplanma alanını ranta açtılar: CHP’li İBB’den 87 Milyarlık "Vur-Kaç" Planı! Şok kayıt: Esed destekçisi mezhepçi yobazlar okusun! 'Esed kimyasal silah emrini bizzat verdi' Kardeş Dediğin Böyle Olur: "O Bayrağı İndiren Eli Kırar, Münasip Yerine Sokarız!" Trump'tan Kanada'ya Gazze şamarı! Mark Carney’e davet resti: Masadan kovuldun!
Gündem Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"
Gündem

Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bir dönem Kandil’den aldıkları talimatla Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan okuyan, terör örgütü PKK ve uzantılarına sırtını dayayanların maskesi, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan bir video ile bir kez daha düşürüldü. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran videoda; Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın geçmişteki ihanet dolu sözleri, bugün içine düştükleri aciz durumu özetleyecek şekilde tiye alındı.

Hafızalardan silinmeyen o küstah açıklamalarda; Figen Yüksekdağ "Biz sırtımızı PKK’ya, YPG’ye dayıyoruz" diyerek terör sevici olduğunu ilan etmiş, Selahattin Demirtaş ise TSK’nın operasyonlarını hedef alarak "PYD geçecek, sen de suyun bu tarafından mal mal bakacaksın" hezeyanında bulunmuştu.

 

Sırtını dayadıkları dağlar başlarına yıkıldı!

Yapay zeka ile hazırlanan videoda, bu iki ismin bugün geldiği nokta şu ironik diyalogla özetlendi:

  • Figen Yüksekdağ: "Ne oluyor Selahattin? Sırtımızı dayadıklarımız nerede?"
  • Selahattin Demirtaş: "Hepsinin içinden geçiyorlar Figen... Biz de mal mal bakıyoruz!"

Devletin çelik yumruğu terörü ezdi geçti

Hazırlanan video, Türkiyenin desteği ve Suriye Ordusu’nun PKK, YPG ve diğer terör unsurlarına karşı kazandığı kesin zaferi sembolize ediyor. Emperyalistlerin maşalığını yaparak bölücülük hayalleri kuranların, devletin çelik yumruğu karşısında nasıl çaresiz kaldıkları ve sadece "bakmakla" yetindikleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Yapay zekanın en haklı kullanımı" olarak yorumlandı.

 

Milli şuurdan kaçamadılar

Görüntülerde, bir zamanlar Türkiye’nin bekasına kastedenlerin bugün düştüğü komik ve zelil durum gözler önüne serilirken, binlerce vatandaş "Sırtınızı dayadığınız o dağlar artık yok, Türk devletinin gücü var!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği’nden PYD, SDG ve DEM Parti’ye çok sert tepki: Devlete parmak sallayamazsınız
Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği’nden PYD, SDG ve DEM Parti’ye çok sert tepki: Devlete parmak sallayamazsınız

Aktüel

Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği’nden PYD, SDG ve DEM Parti’ye çok sert tepki: Devlete parmak sallayamazsınız

Bahçeli'den Mardin Nusaybin’deki alçak saldırıya sert tepki: Bayrak provokasyonun sorumlusu DEM Parti'dir
Bahçeli'den Mardin Nusaybin’deki alçak saldırıya sert tepki: Bayrak provokasyonun sorumlusu DEM Parti'dir

Gündem

Bahçeli'den Mardin Nusaybin’deki alçak saldırıya sert tepki: Bayrak provokasyonun sorumlusu DEM Parti'dir

Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı
Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı

Gündem

Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Derdimiz memleket

Daha beter olun inşallah. İslah olmanız için dua edeceğim lakin fıtratınız bozuk, köle ruhlu olmak ciğerlerinize işlemiş

Vatandaş

Chp ile birlikte mal mal bakmaya devam edin ,satılmışlık geninizde var oglum sizlerin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23