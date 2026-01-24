Pakistan'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi

Pakistan'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi.

Pakistan’ın liman kenti Karaçi’de bir alışveriş merkezinde çıkan yangının ardından başlatılan arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında acı tablo netleşiyor. Yetkililer, felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 71’e ulaştığını açıkladı.

Enkaz Altında Kritik Bekleyiş

Yangının binada yol açtığı ciddi hasar nedeniyle titizlikle yürütülen çalışmalarda, ekipler şimdiye kadar 71 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kimlik tespit çalışmalarına dair şu bilgiler paylaşıldı:

Çıkarılan cenazelerden şu ana kadar sadece 16’sının kimliği belirlenebildi.

Kesin ölü sayısı, kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmiyet kazanacak.

77 Kişiden Haber Alınamıyor

Hala ulaşılamayan 77 kayıp şahıs nedeniyle endişeli bekleyiş sürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin, alışveriş merkezinin daha önce güvenlik nedeniyle girilemeyen dar ve kısıtlı bir bölümünde çalışmalarını yoğunlaştırdığı ifade edildi. Yetkililer, operasyonda artık son aşamaya gelindiğini vurguladı.

Yangının Çıkış Nedeni Belirlendi

Yapılan ilk incelemeler, facianın başlangıç noktasını ve yayılma şeklini ortaya koydu:

Tespit: Yangının bir çiçekçi dükkanında başladığı ve alevlerin binadaki havalandırma boruları aracılığıyla hızla tüm merkeze yayıldığı saptandı.