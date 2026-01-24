  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor! "Fenomen öğretmen" skandalında yeni rezalet Grönland tartışması futbola sıçradı! Dünya Kupası'nın boykot edilmesi gündemde Her konuda fikri var ama… Ekrem’den ‘hırsız’ diyen Aysever sessizliği 5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı! O hemşire ile ilgili flaş gelişme Trump'tan JPMorgan ve CEO'suna dudak uçuklatan tazminat davası Parayı çok seviyor Gözü kapalı destekten büyük hüsrana! İsrail’e koşan Evanjelik, siyonizmin barbar yüzüyle sarsıldı! Bu işin üstüne gidilsin, uyuşturucu kullanmayan oyuncuya iş yok! Uyuşturucu testleri pozitif çıktı: Ünlü isimler kıskıvrak yakalandı! Terör örgütü YPG/SDG yandaşları Almanları da bezdirdi Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk “MOSSAD ajanına” suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı Ahmet Özer'e hapis cezası!
Dünya Pakistan'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi
Dünya

Pakistan'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Pakistan'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi

Pakistan'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi.

Pakistan'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi.

Pakistan’ın liman kenti Karaçi’de bir alışveriş merkezinde çıkan yangının ardından başlatılan arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında acı tablo netleşiyor. Yetkililer, felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 71’e ulaştığını açıkladı.

 

Enkaz Altında Kritik Bekleyiş

Yangının binada yol açtığı ciddi hasar nedeniyle titizlikle yürütülen çalışmalarda, ekipler şimdiye kadar 71 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kimlik tespit çalışmalarına dair şu bilgiler paylaşıldı:

Çıkarılan cenazelerden şu ana kadar sadece 16’sının kimliği belirlenebildi.

Kesin ölü sayısı, kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmiyet kazanacak.

 

77 Kişiden Haber Alınamıyor

Hala ulaşılamayan 77 kayıp şahıs nedeniyle endişeli bekleyiş sürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin, alışveriş merkezinin daha önce güvenlik nedeniyle girilemeyen dar ve kısıtlı bir bölümünde çalışmalarını yoğunlaştırdığı ifade edildi. Yetkililer, operasyonda artık son aşamaya gelindiğini vurguladı.

 

Yangının Çıkış Nedeni Belirlendi

Yapılan ilk incelemeler, facianın başlangıç noktasını ve yayılma şeklini ortaya koydu:

Tespit: Yangının bir çiçekçi dükkanında başladığı ve alevlerin binadaki havalandırma boruları aracılığıyla hızla tüm merkeze yayıldığı saptandı.

Karlı yolda feci kaza: Kaldırıma çarpıp devrildi!
Karlı yolda feci kaza: Kaldırıma çarpıp devrildi!

Yerel

Karlı yolda feci kaza: Kaldırıma çarpıp devrildi!

Diyarbakır'da ambulans kazası! Yaralılar var
Diyarbakır'da ambulans kazası! Yaralılar var

Yerel

Diyarbakır'da ambulans kazası! Yaralılar var

Silivri'de feci kaza: Gişelere sıkışan otomobilde 2 can kaybı
Silivri'de feci kaza: Gişelere sıkışan otomobilde 2 can kaybı

Yerel

Silivri'de feci kaza: Gişelere sıkışan otomobilde 2 can kaybı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23