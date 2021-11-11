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Ekonomi Tel Aviv Büyükelçiliğine sekreter alınacak
Ekonomi

Tel Aviv Büyükelçiliğine sekreter alınacak

Sınav Tel Aviv/ İsrail’de düzenlenecek olup, pasaport, vize ve seyahat işlemleri adayların kendi sorumluluklarında olacaktır. T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği’nde münhal bulunan Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 16:35:00 -
Tel Aviv Büyükelçiliğine sekreter alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 15 Kasım 2021 Pazartesi TSİ 10.00 ile 30 Kasım 2021 Salı TSİ 23.59 arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden alınacak.

Yazılı eleme sınavı 10 Aralık 2021 Cuma günü saat 10:00’da T.C. Tel Aviv Büyükelçiliğinde yapılacaktır. Adaylar başvuru değerlendirilmesine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sınav konuları:

Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat)

İnglizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 17 Aralık 2021 Cuma günü saat 10:00’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları:

Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları: (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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