Tel Aviv Büyükelçiliğine sekreter alınacak
Sınav Tel Aviv/ İsrail’de düzenlenecek olup, pasaport, vize ve seyahat işlemleri adayların kendi sorumluluklarında olacaktır. T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği’nde münhal bulunan Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 15 Kasım 2021 Pazartesi TSİ 10.00 ile 30 Kasım 2021 Salı TSİ 23.59 arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden alınacak.
Yazılı eleme sınavı 10 Aralık 2021 Cuma günü saat 10:00’da T.C. Tel Aviv Büyükelçiliğinde yapılacaktır. Adaylar başvuru değerlendirilmesine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Sınav konuları:
Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat)
İnglizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat)
Türkçe Kompozisyon (1 saat)
Matematik (1 Saat)
b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 17 Aralık 2021 Cuma günü saat 10:00’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları:
Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.
Uygulamalı Sınav Konuları: (Bilgisayarda) Daktilo sınavı
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