Yaşam Gece yarısı kabusa döndü! Susmayan korna mahalleyi uyandırdı
Yaşam

Gece yarısı kabusa döndü! Susmayan korna mahalleyi uyandırdı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Aksaray’da park halindeki bir aracın kornası gece yarısı aniden çalmaya başladı. Dakikalarca susmayan korna sesi mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı...

Aksaray’da gece yarısı çalmaya başlayan araç kornası mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı.

 

Olay, gece yarısı Küçük Bölcek Mahallesi 2647 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde olan 06 DNE 297 plakalı otomobilin kornası bilinmeyen bir nedenden aniden çalmaya başladı. Çalan korna sesi mahalle sakinlerini ayağa kaldırırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

 

İhbar üzerine olay yerine mahalle ve çarşı bekçileri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen bekçiler bir süre aracın sahibine ulaşmaya çalıştı. Aracın sahibine ulaşılamayınca araç kapılarını kontrol eden bekçiler aracın kapısının açık olması sonucu araç içine girip çalan kornayı susturmayı başardı. Kornanın susmasıyla vatandaşlarda rahat bir nefes aldı.

