Tel Aviv Alev Alev: Katil İsrail İran füzeleriyle sarsılıyor!

İşgalci medyanın bile gizleyemediği haberlere göre, İran’dan gönderilen parçalı füzeler Tel Aviv başta olmak üzere Aşdod, Rişon LeZion ve Şoham kentlerinde şiddetli patlamalara neden oldu. Özellikle Ben Gurion Havalimanı çevresine düşen füzeler, siyonistlerin "güvenli bölge" iddialarını yerle bir etti. En az 10 farklı noktada mühimmat parçalarının infilak ettiği bildirilirken, Şoham kentinde bir binanın füze saldırısıyla ağır hasar aldığı aktarıldı.

HASTANELER SİYONİSTLERLE DOLDU TAŞTI

Saldırıların ardından işgalci İsrail Sağlık Bakanlığı acı tabloyu itiraf etmek zorunda kaldı. Yapılan açıklamada, son 24 saat içinde gerçekleşen bombardımanlar nedeniyle 142 İsraillinin hastanelere kaldırıldığı kabul edildi. Maddi hasarın boyutunun ise milyarlarca doları bulduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki Amerikan çıkarları ve İsrail hedefleri, soykırımcı politikaların bedelini ağır ödüyor.

ZULME KARŞI DİRENİŞ SÜRÜYOR

İran İslam Cumhuriyeti’nin, ABD ve İsrail’in bölgedeki ortak zulmüne karşı başlattığı bu operasyonlar, işgal altındaki Filistin topraklarında büyük bir yankı uyandırdı. Müslümanların üzerine bomba yağdıran katil sürüsü, bu kez kendi sokaklarında yanan binaların ve patlayan füzelerin korkusuyla yüzleşiyor.

İşgalci yönetimin her türlü sansür çabasına rağmen, Tel Aviv’den yükselen dumanlar siyonist rejimin çaresizliğini tüm dünyaya ilan ediyor.